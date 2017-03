TV- und Radiotipps für Sonntag, 12. März

Downton Abbey Die Geschicke des hochnoblen britischen Adelsgeschlechts wurden in der dritten Staffel in ungeahnte Dramatik hochgeschraubt. Die Serie endete mit Staffel sechs. Einige meinten: höchste Zeit. Zuletzt fehlten ein wenig Schwung und Inspiration. Bis 0.05, ATV

Anne Will: Welcher Weg führt aus der Krise mit der Türkei? Ob sich die Türkei immer weiter von Europa entfernt, diskutiert Anne Will mit Gästen. Bis 22.45, ARD

Metropolis 1) Metropolenreport: Murcia – eine spanische Talentschmiede. 2) Kurz vor der Wahl in den Niederlanden: Wo steht die Kultur? 3) Miriam Cahn: Mit politischer Kunst zur Documenta 14. 4) Der junge Karl Marx: Die Jugendjahre einer Ikone. 5) Die innere Haut: Kunst und Scham. 6) Last Men in Aleppo: Gewinner beim Sundance Film Festival. Bis 17.30, Arte

Radio-Tipps





9.05 PLAUDEREI

Café Sonntag: Gregor Seberg Der Schauspieler und Kabarettist ist zu Gast bei Eva Rossmann. Bis 10.00, Ö1

14.05 MAGAZIN

Menschenbilder: Wolfgang Kubin Der Schriftsteller, Sinologe und Übersetzer im Porträt von Heinz Janisch: "Das Schwarz-Weiß-Denken muss ein Ende haben." Bis 14.55, Ö1

16.00 MAGAZIN

Ex libris Nicole Dietrich stellt Neuerscheinungen von Hans Henny Jahnn, Julian Barnes und Doris Knecht vor. Bis 17.00, Ö1

18.15 MAGAZIN

Moment am Sonntag: Die Bildungslücke. Oder: Was man wissen kann Zwischen Unwissenheit und Spezialwissen wachsen die Bildungslücken, und es stellt sich die Frage, was eigentlich Allgemeinbildung ist oder sein kann, was man wissen kann, was man wissen sollte und wie man darüber entscheidet. Bis 19.00, Ö1

19.30 MAGAZIN

Kunstsonntag Christian Scheib begrüßt beim Probelauf des neuen Sonntagsmagazins. Im Mittelpunkt stehen Themen zum Libanon-Schwerpunkt: 1) Das Al-Bustan-Festival in Beirut. 2) Der libanesische Rapper Chyno und seine Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation. 3) Foundation for Arab Music Archiving and Research. 2) Das in Wien gebaute mikrotonale Klavier des libanesischen Komponisten Abdallah Chahine. Bis 0.00, Ö1

21.00 MAGAZIN

Im Sumpf mit Fritz Ostermayer und Thomas Edlinger: 1) Ein Ausnahmezustand namens Kingston. 2) Die Unordnung der Dinge: Juan Atkins ist einer der – jetzt aber wirklich – Gründerväter des Techno. Im Rahmen des wunderbaren Elevate-Festivals in Graz hat Katharina Seidler Atkins zum Interview getroffen. Bis 23.00, FM4