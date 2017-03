Neos wollen EZB-Chef wegen Niedrigzinsen ins Wiener Parlament laden

Neos-Politiker Rainer Hable will Mario Draghi ins Parlament einladen

Wien – Wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen für Österreich werden oftmals woanders gefällt. Geht es um EU-Belange, kann das Land über seine Vertreter in Rat und Europaparlament ein kleines Wörtchen mitreden. Doch in Sachen Geldpolitik ist die Mitwirkung Wiens auf die Vertretung des österreichischen Notenbankgouverneurs im EZB-Rat beschränkt, der wiederum an keinerlei Vorgaben des Nationalrats gebunden ist. Um zumindest den Informationsfluss zu verbessern, plädiert nun Neos-Abgeordneter Rainer Hable dafür, Mario Draghi ins österreichische Parlament einzuladen.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank soll dabei insbesondere die Niedrigzinspolitik erklären und rechtfertigen. Was sich der Neos-Finanzsprecher davon erwartet? "Es geht uns um die Stärkung der parlamentarischen Verantwortlichkeit der gegenwärtigen Politik der EZB." Möglich müsste das sein, findet Hable, und verweist auf Draghis Auftritt im Deutschen Bundestag im September des Vorjahres. Nun appelliert der Mandatar an die Abgeordnetenkollegen der beiden Regierungsparteien, eine entsprechende Einladung an Draghi auszusprechen. (as, 10.3.2017)