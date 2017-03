Salzburg verleiht Stürmer Gulbrandsen nach New York

Norweger bis Jahresende bei den New York Red Bulls

Salzburg – Fußball-Meister Salzburg hat Stürmer Fredrik Gulbrandsen an die in der Major League Soccer engagierten New York Red Bulls verliehen. Der schon seit einigen Tagen im Raum schwebende Wechsel des Norwegers wurde laut einer Vereinsaussendung vom Freitag fixiert. Gulbrandsen wird bis Jahresende für New York spielen.

Der 24-Jährige kam vergangenen Sommer von Molde nach Salzburg, in bisher 17 Pflichtspielen gelangen ihm aber nur zwei Tore. "Wir wünschen Fredrik für die kommenden Monate in New York alles Gute und viele und erfolgreiche Einsätze", sagte Salzburgs Sportchef Christoph Freund. (APA, 10.3.2017)