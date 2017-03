Merkel will Trump die EU erklären

Die deutsche Kanzlerin wird am 14. März in Washington erstmals mit Trump zusammentreffen und hat offenbar Ratschläge im Gepäck

Brüssel/Washington – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will US-Präsident Donald Trump bei ihrem ersten Treffen kommende Woche die Funktionsweise der EU erklären. "Ich werde natürlich darauf hinweisen, dass für uns Nationalstaat (...) und Mitgliedschaft in der EU zwei Seiten ein und derselben Medaille sind", sagte Merkel am Freitag in Brüssel nach Beratungen der 27 EU-Regierungen ohne Großbritannien.

Dazu gehöre der Hinweis, dass es Kompetenzen wie den Handel gebe, für den die EU-Kommission und nicht die Mitgliedsstaaten zuständig seien. Hintergrund sind Ankündigungen der US-Regierungen, sie wolle Handelsdispute etwa über den deutschen Exportüberschuss bilateral klären. Zudem solle in dem Gespräch versucht werden, gemeinsame Interessen beider Länder zu besprechen und "möglichst zu identifizieren", sagte Merkel. Deutschland müsse hierbei als Teil der EU gesehen werden. (APA, 10.3.2017)