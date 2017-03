Biber zählen zu den streng geschützten Tierarten. Rund 300 Tiere dürften in Wien am Donaukanal und um die Donauinsel leben. Im Frühling geben die Nager ein deutliches Lebenszeichen von sich – Flurschäden werden dabei von der Forstwirtschaft bewusst in Kauf genommen, haben es die Tiere doch erfolgreich geschafft, Lebensraum in der Millionenstadt zu erobern.

(red, 10.3.2017)