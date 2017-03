Putin lobt Kooperation mit Türkei zu Syrien als effektiv

Russlands Präsident: So vertrauensvollen Dialog habe niemand erwartet

Damaskus – Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Zusammenarbeit mit der Türkei im Syrienkrieg als effektiv gelobt. Einen so vertrauensvollen Dialog Russlands mit der Türkei zu Syrien habe niemand zuvor erwartet, sagte er zu Beginn eines Treffens mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Freitag in Moskau.

Russland und die Türkei hatten Ende Dezember eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland vermittelt. Zudem fanden auf ihre Initiative hin in Kasachstan Gespräche zwischen Regierungs- und Oppositionsvertretern statt.

Putin und Erdoğan betonten russischen Agenturen zufolge, dass sich die noch vor wenigen Monaten zerrütteten Beziehungen ihrer Länder schnell wieder verbessert hätten. Der Abschuss eines russischen Kampfjets durch das türkische Militär 2015 hatte zu einem Zerwürfnis geführt. Seit Sommer 2016 stehen die Zeichen aber wieder auf Entspannung und Zusammenarbeit. (APA, 10.3.2017)