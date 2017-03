Support für Microsoft Office 2007 und Exchange Server 2007 endet bald

In diesem Jahr stellt Microsoft sukzessive den Support für Produkte aus der Office 2007-Familie ein

In diesem Jahr stellt Microsoft sukzessive den Support für Produkte aus der Office 2007-Familie ein: Am 11. April 2017 endet rund zehn Jahre nach dem Launch der Lebenszyklus von Exchange Server 2007. Am 10. Oktober 2017 folgen Office 2007, Project und Project Server 2007, Visio 2007 sowie SharePoint Server 2007.

Office 365 als Alternative

Nach dem Ende des 10-järhigen Lebenszyklus wird Microsoft für diese Produkte keinerlei Performance-, Kompatibilitäts- und Sicherheits-Updates mehr veröffentlichen. In einer Aussendung rät Microsoft seinen Kunden rasch auf Office 365 umzusteigen. (red, 10.3. 2017)