Versammlungsrecht: Mitterlehner fordert von SPÖ "Ende des Zickzackkurses"

Vizekanzler weist Kritik an Sobotka als "völlig unangebracht" zurück – Drozda übermittelte Innenministerium roten Vorschlag

Wien – Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner weist die Kritik der SPÖ an Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und dessen Gesetzesentwurf für ein neues Versammlungsgesetz inklusive eines Auftrittsverbots für ausländische Politiker zu Wahlkampfzwecken nachdrücklich zurück: "Der Innenminister hat in meinem Auftrag einen vernünftigen und praktikablen Vorschlag gemacht. Die gesamte SPÖ-Reaktion darauf war völlig unangebracht. Es gibt keinen Grund, einen inhaltsorientierten Vorschlag derart abzulehnen und für persönliche Angriffe zu missbrauchen. Das sehe ich überhaupt nicht ein", sagt er im STANDARD-Gespräch.

Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) hatte den Entwurf als "völlig untauglich" zurückgewiesen, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler dem Innenminister gar vorgeworfen, dieser sei "nicht willens und nicht in der Lage, seine Arbeit zu machen" – "egal ob Demonstrationsrecht, Fremdenrecht oder Auftrittsverbot für ausländische Politiker".

Nationale Lösung

Mitterlehners Konter mit Blick auf ausländische Wahlkampfauftritte und türkische Innenpolitik in Österreich: "Es gibt hier in der Sache ein Problem, das der Kanzler zuerst gar nicht, dann aber gleich auf EU-Ebene lösen wollte, was zwischenzeitlich ohnehin gescheitert ist. Daher fordere ich ein Ende des Zickzackkurses und sachliche Gespräche über eine nationale Lösung. Der Kanzler und die SPÖ sollen klar sagen, ob sie für oder gegen türkische Wahlkämpfe und türkische Innenpolitik in Österreich sind."

Weiters sagt der Vizekanzler: "Unsere Antwort ist klar und erfordert nationale Maßnahmen, wie sie der Innenminister vorgeschlagen hat: Wir akzeptieren weder türkische Wahlkampfauftritte noch türkische Innenpolitik in Österreich. Wir wollen nicht, dass Konflikte aus anderen Ländern zu uns importiert werden. Das schadet der Integration, das gefährdet die Sicherheit im Land. Auch die Bevölkerung erwartet sich ein klares Vorgehen und eine gemeinsame Lösung."

Zwei, drei sehr einfache rote Formulierungen

Ob in den Koalitionskrach um das Versammlungsverbot neue Bewegung kommt, wird sich demnächst zeigen. Drozda hat am Freitag dem Innenministerium auf Beamtenebene einen Gesetzesvorschlag der roten Regierungshälfte übermitteln lassen. Dieser bestehe aus zwei, drei sehr einfachen Formulierungen und sei menschenrechtskonform, erklärte Drozda. Allerdings hat ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka diesen Vorschlag von Drozdar umgehend zurückgewiesen. Das sei zu wenig, sagt Lopatka im Gespräch mit dem STANDARD. "Wir brauchen eine umfassende Regelung."

Wie Drodar betont, seien ja beide Parteien in ihren Zielen "völlig einig". Mit gutem Willen könne man die Frage in zehn Minuten lösen. Diesen Willen scheint es vorläufig noch nicht zu geben.

Konkret sehen die mit dem Verfassungsdienst ausgearbeiteten Vorschläge vor, dass in die Anzeige einer Versammlung die "beabsichtigte Teilnahme von Vertretern ausländischer Staaten, internationaler Organisationen oder anderer Völkerrechtssubjekte" aufgenommen werden soll. Zudem soll es neue Versagungsgründe geben: "Eine Versammlung, die den außenpolitischen Interessen, anerkannten internationalen Rechtsgrundsätzen und Gepflogenheiten oder den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Republik Österreich zuwiderläuft, kann untersagt werden." Hierbei kann in den Erläuterungen auf die Europäische Menschenrechtskonvention verwiesen werden, wonach man die politischen Rechte von Ausländern Beschränkungen unterwerfen kann. Schließlich schlägt der Minister noch vor, dass die Zuständigkeit für die Untersagung derartiger Versammlungen der Bundesregierung zukommen soll.

SPÖ gegen Gesamtänderung des Versammlungsrechts

Unverändert abgelehnt wird von Drozda, dass Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) das Auftrittsverbot in eine Gesamtänderung des Versammlungsrechts einbetten will. Der Kanzleramtsminister betonte, dass die entsprechenden Vorschläge von seiner Partei schon vor vier Wochen abgelehnt worden seien, weil sie sowohl Menschenrechtskonvention als auch Verfassung brechen würden. Es gebe hier keine Notwendigkeit, eine Novelle zu machen.

Der Innenminister hat unter anderem verstärkte Haftungen für Demonstrationsleiter, terminliche Einschränkungen für Demonstrationen an bestimmten Plätzen und Straßen sowie einen Mindestabstand zwischen Kundgebungen vorgeschlagen. (völ, APA, 10.3.2017)