Mourinho im FA-Cup-Viertelfinale bei Chelsea um Revanche

Titelverteidiger ManUnited im Schlager ohne gesperrten Ibrahimovic – Arsenal vor Pflichtsieg gegen Fünftligist

London – Jose Mourinho ist am Montag (20.45 Uhr) auf Revanche aus. Der Portugiese gastiert mit Manchester United im Viertelfinale des FA-Cups bei seinem Ex-Club Chelsea. Die Londoner hatten Mourinho vor etwas mehr als einem Jahr gefeuert, mittlerweile liegen sie klar an der Spitze der Premier League.

Mourinho versprach, trotz der anstehenden Aufgaben in Liga und Europa League das bestmögliche Team ins Rennen zu schicken. "Manchester United ist zu groß", antwortete der 54-Jährige auf Fragen nach einer gewissen Rotation. "Manchester United ist der Sieger dieses Bewerbes."

United hatte den ältesten Fußball-Clubbewerb der Welt im Vorjahr zum zwölften Mal für sich entschieden. Die "Red Devils" sind damit gleichauf mit Arsenal Rekordsieger. Bei Chelsea hat Manchester United aber seit 2012 nicht mehr gewonnen. Im Oktober, bei Mourinhos erster Rückkehr seit seiner Entlassung, setzte es ein 0:4.

An der Stamford Bridge muss United zudem auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der Schwede fasste wegen eines Ellbogenschlages vergangene Woche in der Liga gegen Bournemouth (1:1) eine Drei-Spiele-Sperre für nationale Bewerbe aus. An seiner Stelle werden Anthony Martial oder Marcus Rashford an vorderster Front stürmen.

Chelseas Defensive ist aber schwer zu knacken. Die Londoner, ohne Europacup-Belastung in der Premier League mit zehn Punkten Vorsprung Spitzenreiter, sind mittlerweile zehn Pflichtspiele ungeschlagen. Der Club gilt unter der Führung von Antonio Conte auch im FA-Cup als Favorit.

Große Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug machen sich auch der Tabellenzweite Tottenham Hotspur mit ÖFB-Verteidiger Kevin Wimmer am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den Drittligisten Millwall und Manchester City am Samstag (13.15 Uhr) beim Premier-League-Abstiegskandidaten Middlesbrough.

Vor einem Pflichtsieg steht Arsenal am Samstag (18.30 Uhr) zu Hause gegen den Fünftligisten Lincoln City. Die Augen werden im Emirates Stadium vor allem auf Arsenal-Trainer Arsene Wenger gerichtet sein. Der Franzose, seit 1996 im Amt, steht bei den Londonern nach den beiden 1:5-Niederlagen im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München schwer in der Kritik. (APA, 10.3.2017)