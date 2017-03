Wirtschaftskammer will effizienter und für Mitglieder billiger werden

Leitl will die Kammer in die digitale Welt führen und auf diese Art Synergien heben

Wien – Die Spitze der Wirtschaftskammer hat am Freitag eine Zielformulierung für eine Kammerreform vorgestellt. "Wir haben ein großes Ziel: die leistungsfähigste Wirtschaftskammer der Welt zu sein", sagte Christoph Leitl, WKÖ- und ÖVP-Wirtschaftsbundpräsident. "Dazu ist es erforderlich, dass die Wirtschaftskammer unabhängig, kompetent und solidarisch ist."

Es soll auch ein Aufbruch in die digitale Welt erfolgen – "das heißt WKÖ 4.0". Leitl zählte auch zahlreiche Experten auf, die Inputs gegeben hätten, und verwies damit darauf, "dass nicht nur intern verhandelt wurde". Effizienzpotenziale sollen daraus gewonnen werden, dass der sogenannte "Faktor 10" – neun Länderkammern und eine Bundeskammer – reduziert wird. Daraus sollen Synergien generiert und in der Folge die Mitgliedsbeiträge gesenkt werden. "Der Startschuss heißt, dass sich die Organisation verändern wird." Ziel ist laut Leitl, "20 Prozent der verfügbaren Kammereinnahmen einzusparen, um den Großteil davon, nämlich 15 Prozent – 100 Millionen Euro – in die Beitragssenkung zu geben, die ab 1. Jänner 2019 Platz greifen soll". Ein Beschluss ist im Wirtschaftsparlament Anfang April vorgesehen.

Bei der Pressekonferenz waren auch die WKÖ-Vizepräsidenten Richard Schenz (Liste Industrie), Christoph Matznetter (Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband) und Matthias Krenn (Freiheitliche Wirtschaft) dabei. (APA, 10.3.2017)