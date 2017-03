VW verbündet sich mit indischem Autobauer Tata

Die beien Partner wollen bei der Entwicklung von Fahrzeugprojekten langfristig zusammenarbeiten

Hamburg – Volkswagen und der größte indische Autobauer Tata Motors haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine langfristige Partnerschaft auszuloten, teilten VW und Tata Motors am Freitag mit. Den Angaben zufolge wollen die Partner bei der Entwicklung von Fahrzeugprojekten langfristig zusammenarbeiten.

Mit dem indischen Autoriesen unternimmt Volkswagen einen weiteren Anlauf, um in Schwellenländern Fuß zu fassen. Die Wolfsburger hatten sich vor einigen Jahren mit dem japanischen Autobauer Suzuki zusammengetan, der mit seiner Beteiligung Maruti in Indien stark vertreten ist. Die Allianz ging jedoch in die Brüche, weil sich Suzuki von Volkswagen dominiert sah. (APA, 10.3.2017)