Absturz mit Technosounds: Die kuriosen Bugs der Nintendo Switch

Videos von unterschiedlichsten Problemen der Konsole werden zum "Youtube-Hit"

Während Nintendo auf einen besonders erfolgreichen Marktstart seiner neuen Konsole Switch zurückblickt, ist der Launch des Systems nicht für alle Kunden so erfreulich verlaufen. Wie berichtet, plagen Kunden unterschiedlichste technische Probleme – von Designmängeln des linken Joycons bis zu Pixelfehlern und zerkratzten Bildschirmen. Wie viele Käufer davon wirklich betroffen sind, lässt sich aktuell nicht feststellen. Offizielle Angaben seitens Nintendo stehen noch aus.

Unterdessen haben die teils kuriosen technischen Ungereimtheiten dank diverser Zusammenstellungen ein breites Publikum auf Youtube gefunden. Ein Video des Nutzers Crowbcat, das diverse Beiträge zu den unterschiedlichsten beobachteten Bugs zusammenfasst, zählt bereits mehr als sechs Millionen Aufrufe.

crowbcat Hatte Ihre Switch eines der gezeigten Probleme?

Ungewollte Technosounds

Einen der ungewöhnlichsten Fehler hat Youtuber Shokio festgehalten. Dabei scheinen Sounds, die beim Spielen oder bei der Eingabe im Menü erzeugt werden, in einer Endlosschleife abgespielt zu werden. Sieht man nicht hin, könnte man fast meinen, einen DJ an einem Synthesizer werken zu hören. In den Kommentaren unter dem Video erklären manche Seher scherzhaft, auf den Einsatz des Beats zu warten. "Du hast die Dubstep-Version gekauft", schreibt einer der User.

shokio Ungewöhnlicher Sound-Bug erzeugt Technoklänge.

Nicht alle können über die Probleme jedoch schmunzeln. Für viele weitere Kommentatoren unter den besagten Videos zeigten die vielen Bugs, weshalb man zum Marktstart keine Konsole kaufen sollte. Andere wiederum sehen die Schuld konkret bei Nintendo. Der Konzern habe die Switch zu früh auf den Markt gebracht. Ob die Fehlerrate der Switch tatsächlich höher liegt als im üblichen niedrigen Prozentbereich bei neuen Elektronikgeräten, bleibt bis zu den offiziellen Rückmeldungen des Konzerns abzuwarten. (zw, 10.3.2017)