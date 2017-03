Türkischer Wahlkampf in Linz: Absage rechtlich nicht möglich

AKP-Mann Muhammet Müfit Aydın kommt am Samstagabend – Polizei rückt zur Beobachtung aus

Linz – Während SPÖ und ÖVP auf Bundesebene noch über Auftrittsverbote für ausländische Wahlkämpfer streiten, sieht man bei Verfassungsschutz und Polizei keine rechtliche Handhabe, um einen Auftritt eines türkischen AKP-Abgeordneten am Samstagabend in Linz zu untersagen.

Muhammet Müfit Aydın, Vorsitzender des Energie- und Umweltausschusses im türkischen Parlament, wurde von einem türkischen Kulturverein in Oberösterreich eingeladen. Veranstaltungsort ist ein privater Saal neben einer Moschee in der Linzer Kremplstraße. Dieser ist für 200 Leute geeignet und gehört einem bosnischen Verein. Vor allem ist davon auszugehen, dass der AKP-Mann in Linz kräftig die Werbetrommel für das Türkei-Referendum von Präsident Recep Tayyip Erdoğan rühren wird.

Keine Gegendemo

"Es gibt keine rechtlichen Gründe, die Versammlung zu unterbinden", erläutert Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Um diesen Schritt setzen zu können, müsse entweder der Zweck der Veranstaltung strafrechtswidrig oder die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet sein. "Bisher ist nichts davon gegeben, es ist auch keine Gegenkundgebung angemeldet worden", so Pilsl. Man werde aber vor Ort sein und "die Entwicklung beobachten".

Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer (ÖVP) fand dennoch klare Worte: "Politische Wahlveranstaltungen anderer Staaten haben in Oberösterreich nichts verloren. Wenn es der Polizei aufgrund der geltenden Rechtslage nicht möglich ist, derartige Versammlungen zu unterbinden, dann ist die Bundesregierung umso mehr gefordert, rasch zu handeln und einen Wahlkampftourismus durch Österreich zu unterbinden. Anstatt sich in einem öffentlichen Schlagabtausch über das Versammlungsgesetz zu verlieren, sollte sie lieber heute als morgen eine Änderung auf den Weg bringen."

Vorarlberger Auftritt untersagt

In Hörbranz in Vorarlberg wurde hingegen ein für Freitag angesetzter Auftritt im stadteigenen Leiblachtalsaal untersagt. Muhammet Müfit Aydın und sein Parteikollege Taner Yildiz, früherer Energieminister der Türkei, mussten ihre Reise zu der dort geplanten Informationsveranstaltung über das türkische Verfassungsreferendum kurzfristig ändern.

Bürgermeister Karl Hehle (VP) untersagte als Hausherr den Auftritt im Gemeindesaal mit der Begründung, die öffentliche Ordnung und Sicherheit sei nicht gewährleistet.

Buchpräsentation als Vorwand in Hörbranz

Angemietet habe den Saal "ein Privater aus einer Nachbargemeinde", sagt Hehle, "kein Verein, keine Partei" für eine Buchpräsentation mit Vortrag. Weder von türkischen Referenten noch Themen sei die Rede gewesen. Deshalb habe er den Veranstaltern, nachdem über den wahren Zweck des Abends informiert worden sei, sofort die Nutzungsberechtigung entzogen.

Eine Aussendung der grünen Landtagsabgeordneten Vahide Aydın deckte am Freitag den wahren Hintergrund der Veranstaltung auf. "Wahlkampfpropaganda lehnen wir ab", sagt Vahide Aydın, "Diskussionen über das Für und Wider eines Präsidialsystems in der Türkei sollen aber auch bei uns geführt werden können." Die Abgeordnete zur Untersagung durch den Bürgermeister: "Das ist gut so. Es hätte sich ja um eine einseitige Information zum Referendum gehandelt."

Die Freiheitlichen brachten am Freitag einen Antrag im Landtag ein, mit dem sie die Landesregierung auffordern, sich beim Bund für ein Verbot ausländischer Wahlkampfaktivitäten für Parteien, die keine demokratischen Grundrechte vertreten, einzusetzen. (Markus Rohrhofer, Jutta Berger, 10.3.2017)