Internet für Geschäftskunden

Geschäftskunden sind mit ihren kritischen Prozessen in der externen Kommunikation mit Kunden, Partnern und Lieferanten auf ihre Internetanbindung angewiesen – eine schwammige "bis zu" Geschwindigkeitsangabe alleine genügt professionellen Ansprüchen dabei sicher nicht.

Hochwertige Internet-Anschlüsse für Geschäftskunden zeichnen sich durch die qualifizierte Erfüllung zusätzlicher Kriterien, wie sie bei next layer selbstverständlich sind, aus:

Ein hochwertiges, exklusiv zur Verfügung stehendes Übertragungsmedium stellt den Anschluß an das Providernetz sicher: eine zeitgemäße Anbindung über Glasfaser hat nicht nur die geringste Störempfindlichkeit aller leitungsgebundenen Medien, die Bandbreiten sind praktisch nahezu unbegrenzt skalierbar.

Ein leistungsfähiger, auf modernster Technologie basierender Backbone sorgt für den Transport zu anderen next layer Kunden, lokalen Anbietern und den Internet Exchanges in aller Welt, selbstverständlich auch mit IPv6 als Internet-Protokoll.

Nicht nur die Bandbreite zählt – effizienter Verkehrsaustausch ist eine Schlüsselkompetenz in der Steuerung der Qualität: so werden kurze Wege zu Ihren Kommunikationspartnern sichergestellt. Quasi amtlich – next layer als bestvernetzter österreichischer Internet-Service-Provider bestätigt.

Die Funktionsfähigkeit des gesamten Netzes wird permanent überwacht, im Falle eines Ausfalles übernehmen redundante Verbindungen den Datenverkehr und es werden umgehend Maßnahmen zur Wiederherstellung eingeleitet. So wird die Zuverlässigkeit des Netzes auf höchstem Niveau gehalten.

Ausreichende Kapazitätsreserven erzeugen Resilienz im Falle kritischer Zustände im Internet – so ist Ihre Anbindung bis zu den Austauschknoten hin mehrfach abgesichert und verfügt auch über genügend Reserven bei Lastspitzen. Optional können Sie Ihre Infrastruktur durch ein bewährtes dDoS-Mitigation-Service zusätzlich vor Überlastungsangriffen aus dem Internet schützen.

Kompetente Unterstützung durch qualifizierte Ingenieure – ohne Umwege über ein Callcenter.

Ihr Provider ist ein unabhängiges, zu 100 % österreichisches Unternehmen, mit lokaler Verantwortung, internationaler Vernetzung, besten Referenzen – und staatlicher Auszeichnung.

Geschäftskunden mit höchsten Anforderungen

Sind Ihre Anforderungen an den Internetanschluss besonders hoch, und Sie müssen alle Vorkehrungen zum Schutz vor einem Ausfall treffen, so empfiehlt sich eine Nutzung mehrerer Anbindungen in einer Hochverfügbarkeits-Konfiguration. Beim Design und der Inbetriebnahme bzw. bei der Betriebsführung unterstützen wir Sie gerne.

Kernservices können Sie auch kosteneffizient an einem oder mehreren unserer zertifizierten Rechenzentrumsstandorte betreiben, oder von uns betreiben lassen . Sie können aber auch ganz ohne eigene Infrastruktur die Services in unserer Cloud in Österreich dislozieren – und die Systeme wachsen mit Ihren Bedürfnissen mit.

Warum next layer?

Setzt konsequent auf modernste Glasfaser-Technologie

Modernster Hochleistungsbackbone, IPv4 und IPv6

Bestvernetzter österreichischer Internet Service Provider

Redundantes Netzwerk unter permanenter Überwachung

Optionale Dienstleistungen wie Colocation, DDoS-Schutz, Server- und Netzwerk-Betriebsführungen

Qualifiziertes und erfahrenes Team mit der Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme

Unabhängiges, zu 100 % österreichisches Unternehmen mit besten Referenzen





