26 Tote nach Busunfall in Nepal

36 Menschen verletzt

Kathmandu – Bei einem schweren Busunfall im Nordwesten Nepals sind 26 Menschen getötet worden. Der Bus kam am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Dorfes Bohara Gaun von einer Bergstraße ab. Das Fahrzeug stürzte rund 200 Meter tief in einen Fluss. Zehn Passagiere starben noch an der Unfallstelle, 16 erlagen bis Freitag ihren Verletzungen. 36 Menschen wurden verletzt.

Polizeiinspektor Suman Kharel aus dem betroffenen Distrikt Jajarkot bestätigte, dass wahrscheinlich ein Fehler des Fahrers zu dem Unfall geführt habe: "Die Straße ist sehr eng und gewunden. Wir gehen davon aus, dass der Fahrer die Kontrolle über den Bus verloren hat."

Alte Fahrzeuge und schlechte Straßen verursachen in Nepal regelmäßig tödliche Unfälle im Straßenverkehr. Insgesamt sterben auf Straßen des Landes mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern nach Angaben der Polizei jedes Jahr mehr als 2.000 Menschen. (APA, 10.3.2017)