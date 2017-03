"Game of Thrones", Staffel 7: Startdatum wurde enthüllt

In einem Facebook-Live-Video wurden die Fans auf die Folter gespannt

Gefühlt wartete die halbe Welt auf die Information, wann es denn endlich weitergeht mit "Game of Thrones". Nun wissen wir es: Am 16. Juli startet die siebente Staffel.

Hunderttausende User waren live dabei, wie auf Facebook ein Eisblock, der das Datum enthielt, buchstäblich von der Community geschmolzen wurde. Die User wurden aufgerufen, "Fire" unter dem Video zu kommentieren.

Technische Probleme bei Live-Broadcast



Auch Schauspieler der Serie schalteten sich live dazu und "feuerten" die Fans an, den Winter zu bekämpfen. Dabei gab es mehrfach technische Probleme mit dem Stream, der aus Überlastung abgebrochen wurde, schlussendlich hat es dann aber doch geklappt. Serienfans haben somit einen neuen Fixpunkt im Kalender zu vermerken.

In Deutschland und Österreich zeigt Sky die neuen Episoden parallel zur US-Ausstrahlung jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Montagabends laufen sie im Schemafernsehen beim Abosender Sky Atlantic HD. (red, 9.3.2017)