Manchester United stolpert zu Remis bei Rostow

Anderlecht gewann bei Apoel Nikosia – Heimsieg von Kopenhagen über Ajax

Wien – Manchester United hat sich am Donnerstag eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League verschafft. Der englische Rekordmeister holte im Achtelfinal-Hinspiel auswärts gegen FK Rostow ein 1:1 und hat damit in der Retourpartie in einer Woche im Old Trafford alle Trümpfe in der Hand.

Auf dem von United-Coach Jose Mourinho im Vorfeld heftig kritisierten holprigen Rasen brachte Henrich Mchitarjan die Gäste in der 35. Minute nach optimaler Vorarbeit von Zlatan Ibrahimovic in Führung. Den Russen gelang durch Alexander Bucharow (53.) nur noch der Ausgleich.

Anderlecht stellte mit einem 1:0 bei Apoel Nikosia die Weichen auf Viertelfinale, das entscheidende Tor erzielte Nicolae Stanciu (29.). Der FC Kopenhagen feierte gegen Ajax Amsterdam nach Treffern von Rasmus Falk (1.) und Andreas Cornelius (60.) beziehungsweise Kasper Dolberg, der allerdings aus Abseitsposition einnetzte (32.), einen 2:1-Heimsieg. (APA, 9.3.2017)

Fußball-Europa-League-Ergebnisse Achtelfinale, Hinspiele:

Apoel Nikosia – RSC Anderlecht 0:1 (0:1)

Tor: Stanciu (29.)

FC Kopenhagen – Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Tore: Falk (1.), Cornelius (60.) bzw. Dolberg (32.)

FK Rostow – Manchester United 1:1 (0:1)

Tore:Bucharow (53.) bzw. Mchitarjan (35.)

Rückspiele am 16. März. Viertelfinale 13./20. April, Semifinale 4./11. Mai, Finale 24. Mai in Solna