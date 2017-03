Axtangriff: Mehrere Menschen in Düsseldorfer Hauptbahnhof verletzt

Zwei Personen wurden festgenommen, mindestens fünf Verletzte. Fahndung nach weiteren Tätern

Düsseldorf – Nach einem Axt-Angriff im Düsseldorfer Hauptbahnhof hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach weiteren mutmaßlichen Tätern werde gefahndet, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei in Sankt Augustin am Donnerstagabend.

Bei dem Angriff wurden demnach etwa fünf Menschen verletzt, niemand schwebte jedoch offenbar in Lebensgefahr.

Derzeit umfangreiche Einsatzmaßnahmen der @polizei_nrw_d und der #Bpol im Hbf. Düsseldorf. Dieser ist derzeit gesperrt. Infos folgen❗️ — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) March 9, 2017

Einzelheiten zum Täter und zu dessen Motiv machte der Sprecher nicht. Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wurde nach Angaben der Bahn gesperrt. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet.

Spezialkräfte im Einsatz

Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Bussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort. (APA, 9.3.2017)