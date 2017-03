Das Leben eines Durchschnittsösterreichers in einer Grafik

Quellen



Methodik

Für den Schulbeginn kurz nach dem sechsten Lebensjahr wird angenommen, dass der Durchschnittsösterreicher im Juli Geburtstag feiert. Das ist zwar jener Monat, in dem die meisten Menschen in Österreich seit 1970 geboren werden (Statistik Austria), der häufigste Geburtstag ist gemäß jüngeren Daten aber der 22. September. Um nicht ein Jahr verstreichen zu lassen, wird der häufigste Geburtsmonat herangezogen.



Vorbild: Tim Urban / Wait But Why