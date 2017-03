TV- und Radiotipps für Freitag, 10. März

Hand of God, Der Diktator, Die Schöne und das Biest, Der letzte große Kaiser – kein Schmarrn, Die Fremde und das Dorf und eine Muslimin gegen Hitler

SERIENWUCHT

Hand of God (S2) Der Richter sitzt in U-Haft, die Zukunft sieht bedrohlich aus: Wird er verurteilt, muss er ins Gefängnis und trifft dort jene, die er all die Jahre zuvor in Ausübung seines Amtes eingebuchtet hat. In der zweiten und letzten Staffel der Serie setzt sich die Tragödie von Pernell Harris (Ron Perlman) mit biblischer Wucht fort – mehr dazu hier. Zu sehen sind alle Folgen in der Originalfassung und in der synchronisierten Version. Amazon Prime Video

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Kampf gegen muffige Sportwäsche Auf den Materialmix kommt es an. Welche Materialien besonders geruchsanfällig oder geruchsunempfindlich sind, erklärt ein Sportbekleidungshersteller. Bis 18.51, ORF 2

20.10 SATIRE

Der Diktator (The Dictator, USA 2012, Larry Charles) Abseits von Mockumentarys versucht sich Sacha Baron Cohen an einer rein fiktiven Geschichte: General Aladeen (Cohen) ist das Oberhaupt des afrikanischen Staates Wadiya. Er möchte die aufkeimende Demokratie unterdrücken. Mit von der Partie: Ben Kingsley als sein dubioser Berater. Politisch völlig unkorrekt, aber ein Fest für Cohen-Fans. Bis 21.30, SRF 2

20.15 GENRE

Die Schöne und das Biest (Beauty and the Beast, USA 1991, Gary Trousdale, Kirk Wise) Was vor mehr als 25 Jahren gar ein Meilenstein der Trickfilmkunst war, ist auch heute noch sehenswert: Damals war es jedenfalls der erste Zeichentrickfilm, der bei den Oscars in der Kategorie Bester Film nominiert war. Im Anschluss um 21.55 Uhr schießt Disney ein Making-of nach. Bis 23.05, Disney Channel

20.15 KAISER

Heimatleuchten: Der letzte große Kaiser – kein Schmarrn Vor hundert Jahren starb mit Kaiser Franz Joseph I. ein Regent, der fast siebzig Jahre lang das Land beherrschte und prägte. Leopold Altenburg, Schauspieler, Regisseur und Ururenkel von Franz Joseph I., begibt sich auf die Spuren seiner eigenen Familiengeschichte und gibt private Einblicke in das Leben des letzten großen Monarchen. Bis 21.15, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Wir tanken Regenwald – Die Lüge vom Ökodiesel Biodiesel wird größtenteils aus Palmöl hergestellt. Wegen dieses umstrittenen Rohstoffs werden in Indonesien ganze Landstriche mit kostbarem Urwald gerodet. Eine ökologische Katastrophe, sagen die Umweltschützer. Dabei war Umweltschutz das Ziel, als Biodiesel in der EU eingeführt wurde. Bis 21.00, 3sat

20.15 HEIMATFILM

Die Fremde und das Dorf (Ö/D 2013, Peter Keglevic) Im beschaulichen steirischen Bergland gehen die Wogen hoch, als ein italienisches Erdbebenopfer ein dunkles Familiengeheimnis zu lüften droht. Mit Manuel Rubey, Henriette Confurius und Max von Thun. Bis 21.50, ORF 3

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Codename Madeleine – eine Muslimin gegen Hitler Noor Inayat Khan, Tochter einer adeligen indischen Familie in London, meldete sich freiwillig zum Einsatz gegen die Nazi-Besatzung in Frankreich. Die Künstlerin und Pazifistin wurde als Funkerin einer englischen Spezialeinheit eingesetzt und führte im besetzten Frankreich riskante Manöver hinter feindlichen Linien durch. 1943 wurde sie von der Gestapo gefasst und im KZ Dachau hingerichtet. Bis 23.30, ORF 2

23.30 EINE FRAGE NOCH

Columbo – Des Teufels Corporal (By Dawn's Early Light, USA 1974, Harvey Hart) Der fanatische Colonel Rumford (Patrick McGoohan) leitet eine Kadettenschule. Als das Aufsichtsratsmitglied William Haynes (Tom Simcox) Rumford von seinen Plänen erzählt, die Militärakademie in ein Junior College umzuwandeln, eskaliert die Lage. Einer der besten Columbos. Bis 1.05, ORF 2