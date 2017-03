Pixel-Smartphones: Nutzer beklagen kaputte Mikrofone

Google bestätigt Probleme – betroffene Geräte müssen repariert werden

Mit dem Pixel und Pixel XL hat Google seit einigen Monaten erstmals Smartphones unter eigenem Namen im Rennen um die Käufergunst. Allerdings sieht sich der Konzern nun zahlreichen Beschwerden von Kunden entgegen, die mit Mikrofonproblemen zu kämpfen haben.

Hunderte Meldungen sind mittlerweile in den Supportforen eingegangen. Der Konzern hat die Probleme mittlerweile bestätigt. Betroffene müssen ihr Gerät wohl zur Reparatur schicken.

Hardware-Defekt

Denn laut Google-Mitarbeiter Brian Rakowski geht man von einem Hardwaredefekt aus. Dieser führt dazu, dass eines oder mehrere der insgesamt drei Mikrofone der Pixel-Smartphones den Dienst versagt. Die Folge ist, dass mitunter keine Sprachaufnahme mehr möglich ist oder bei Videos kein Ton mehr aufgenommen wird.

Die Ursache soll in den meisten Fällen ein Haarriss in der Lötverbindung sein. In manchen Fällen soll das Mikrofon selbst defekt geworden sein. Geräte, die seit Jänner hergestellt werden, sollen nicht betroffen sein, da man seitdem verstärkte Lötverbindungen nutzt. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass auch wiederaufbereitete Geräte betroffen sind, die vor dem Jahreswechsel ausgeschickt wurden.

Schnelle Abwicklung

Um Käufer nicht lange warten zu lassen, verschickt Google in den USA bei Meldung des Problems sofort ein Neugerät und belastet die Kreditkarte des Kunden. Sobald das defekte Gerät beim Unternehmen eingegangen ist, erfolgt eine Rückbuchung. Dieses Prozedere gilt allerdings nur, wenn man das Android-Smartphone direkt bei Google erstanden hat. Alle anderen Kunden müssen sich an ihren jeweiligen Händler wenden.

Für Interessenten, die mit einer Anschaffung eines Pixel (XL) liebäugeln sind das keine guten Nachrichten. Denn schon zuletzt gab es Lieferschwierigkeiten. Geduldigere Geister können gelassen abwarten. Wie das Unternehmen bereits bestätigt hat, soll es heuer Nachfolger für die beiden Handys geben. (red, 09.03.2017)