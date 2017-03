Donaufestival: Sich mit dem Virus der Empathie infizieren

In der Musik will Edlinger Acts präsentieren, die für eine gewisse Kanonisierung stehen, dazu Neues und Etabliertes miteinander in Reibung bringen. "Ich bin davon abgegangen, einen Club an einem Ort zu simulieren, dem es an der Urbanität fehlt, die einen Club ausmacht. Deshalb dauern die Darbietungen nun nicht mehr bis fünf Uhr früh, sondern enden zwei, drei Stunden früher." (Karl Fluch, 9.3.2017)

Programmauszug

In rund 70 Veranstaltungen und Programmpunkten nähert sich das Kremser Donaufestival dem Leitmotiv "Du steckst mich an". Im Performancebereich wird dazu etwa Doris Uhlich mit 30 Mitstreiterinnen und Mitstreitern die säkularisierte Dominikanerkirche bespielen und in der Performance Habitat das Thema Einheit und Vielfalt ohne Rücksicht auf Speckschwarten oder Altersfalten ausleuchten.

Musik stellt traditionell den größten Programmpunkt. Alte Bilderstürmer wie die Einstürzenden Neubauten treffen auf neue wie die US-Band The Body. Der Autorentechno-Star Wolfgang Voigt wird unter seinem Synonym GAS live spielen. Die britische Popband Scritti Politti und der Rap-Außenseiter Gonjasufi treten auf, zweitgenannter mit neuem Album, dazu die Metallurgen von Ulver. Elektronische Lärmbitzel wie Pharmakon treffen auf Justus Köhncke, der sich schon mal an DJ Ötzi versucht/vergangen hat. Dazu die grandiose Postpunk-Band Girl Band sowie alte Helden des Fachs: This Heat, die aktuell als This Is Not This Heat auftreten. Düstere Elektronik kommt von Emptyset, Studenten-Metal im Gleichschritt von Deafheaven, The Bug wird das Thema Bass im Keller diskutieren, während The Grubby Mitts an die Lieblichkeit der Flotation Toy Warning erinnert. Zeitlose Schönheit verbreitet die einstige Hochzeits- und Begräbnismusikerin Josephine Foster mit ihrem Folk, Klassiker wie Silver Apples führen zurück an die Anfänge der Elektronik. Und vieles, vieles mehr.

Volles Programm und alle Termine: www.donaufestival.at