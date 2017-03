Wie es mit Amsterdams Coffeeshops nach der Wahl weitergehen könnte

foto: afp photo / emmanuel dunand

Gegen Legalisierung

Die liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) von Ministerpräsident Mark Rutte hält nicht viel von behördlichen Vorschriften, was die Gesundheit der Allgemeinheit betrifft. Die Legalisierung von Cannabis will man aber nicht unterstützen, weil nach Ansicht Ruttes viele Marihuana- und Haschischsorten in ihrer Wirkung inzwischen zu stark geworden seien. Die VVD, seit sechs Jahren an der Macht, spricht sich für "intelligente Regulierung" aus, bleibt aber konkrete Aussagen schuldig, was das bedeuten könnte.