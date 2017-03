Austra: In der Disco zur Hoffnung

Tanzbare Politik: Die kanadische Band kommt mit ihrem Album "Future Politics" auf eine kleine Tournee nach Österreich

Linz/Wien – Schon immer hatte es die Band Austra mit den Gegensätzen, bewegte sich das Musikprojekt zwischen Sonne und Regen, zwischen hell und dunkel. Im Zentrum des 2009 im kanadischen Toronto gegründeten Trios, das mitunter als Sextett und aktuell als Quartett auftritt, steht die klassisch ausgebildete Opernsängerin Katie Stelmanis, deren ausdrucksstarke Stimme ein hervorstechendes Merkmal von Austra ist.

Nach dem eher dunklen Debütalbum Feel It Break folgte 2013 Olympia: Pulsierende Housebeats mischten sich mit Arienpathos, dramatische Pianoakkorde mit lieblichen Flötenklängen, Gothic-Grusel mit Trip-Hop-Grooves.

austravevo

Pünktlich zur Amtseinführung von Donald Trump ist Austra mit einem neuen, dritten Werk zurückgekehrt, das die Band jetzt zweimal in Österreich vorstellt. Am Samstag im Linzer Posthof und am Sonntag im Wiener Wuk.

Future Politics ist ein Blick in die Zukunft, der auf der momentanen Politik basiert, dabei aber Hoffnung vermitteln will und zum aktiven Eingreifen ins politische Geschehen aufruft, wie Stelmanis jüngst in einem Interview sagte. Unpolitisch war Austra zwar nie, in der Vergangenheit richtete sich der Blick aber vor allem auf das Persönliche. Jetzt folgt Stelmanis den Theorien, die besagen, dass das Politische im Privaten beginne.

Gegen den Wahnsinn

Ein Song wie das wütende Utopia funktioniert als Antidot gegen den Wahnsinn der aktuellen Weltlage. Für Austra ist es kein Gegensatz, wenn schwere Themen im Gewand tanzbarer Beats daherkommen – der Titeltrack Future Politics ist Politprotest mit Ohrwurmqualitäten. Freilich muss das nicht immer so sein, musikalisch sind die kanadischen Elektroniker im Wechsel zwischen zwei Soundrichtungen,zum einen dem tanzbodenfreundlichen, funkelnden Synthiepop-Disco, zum anderen technoidem Darkwave, unterwegs.

austravevo

Ein Hybrid aus Depeche Mode und Dead Can Dance. Wenn man so will, ist das ein weiteres Spiegelbild momentaner Gemütsverfassungen angesichts der düsteren politischen Weltlage. Dazu darf getanzt werden: Tanz die Emanzipation!

Apropos: Nicht nur in der Rückschau auf den Frauentag bleibt zu erwähnen, dass an der Produktion von Future Politics ausschließlich Frauen beteiligt waren. Die Wien-Show ist bereits ausverkauft, die Hoffnung auf Restkarten bleibt. (Gerhard Dorfi, 9.3.2017)