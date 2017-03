Polen will im Alleingang Tusks Wiederwahl verhindern

Ratsvorsitzender Muscat warnt: Ein Land kann nicht die EU blockieren – Breite Unterstützung für Amtsinhaber

Brüssel – Polen wird der Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk nach Angaben von Ministerpräsidentin Beata Szydło nicht zustimmen – und spaltet damit die osteuropäische Visegrád-Gruppe. Die Entscheidung könne nicht gegen den Willen Polens getroffen werden, sagte Szydło am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel.



Dort soll gleich zu Beginn über die Wiederwahl des polnischen Politikers Tusk entschieden werden. Nach Angaben der deutschen Regierung und des amtierenden maltesischen Ratspräsidenten Joseph Muscat gibt es eine sehr große Unterstützung der anderen EU-Regierungen für Tusk. Vor Beginn des EU-Gipfels sagte Muscat, "ein Land kann nicht die Entscheidung blockieren. Wir unterstützen Tusk".

Szydło warnt EU

Der EU-Ratspräsident kann mit einer qualifizierten Mehrheit – und damit gegen den Widerstand Polens – für weitere zweieinhalb Jahre gewählt werden. Die polnische Premierministerin sagte dennoch, ihre Regierung werde nicht akzeptieren, dass "Gewalt" der Vorrang vor Recht gegeben werde.

Szydło warnte vor Beginn des EU-Gipfels davor, eine Entscheidung gegen Polen zu treffen. Wer dies nicht respektiere, gefährde die Stabilität der gesamten Union, meinte sie.

Der dänische Regierungschef Lars Løkke Rasmussen wiederum erklärte, er unterstütze die Verlängerung für Tusk. Die Entscheidung würde jedenfalls heute getroffen.

Bundeskanzler Christian Kern kritisierte die polnische Haltung: "Die Motive, die seitens der Polen ins Treffen geführt werden, sind nicht akzeptabel", sagte Kern am Donnerstag vor dem EU-Gipfel. "Donald Tusk hat einen guten Job gemacht", betonte Kern. Eine Personaldiskussion an der Spitze des EU-Rates "würde Europa in eine sinnlose Krise stürzen".

Visegrád-Gruppe gegen Polen

Auch Polens Partner in der Visegrád-Gruppe (Tschechien, Ungarn und die Slowakei) stellen sich gegen die von der nationalkonservativen PiS-Partei geführte Regierung in Warschau. "Wir unterstützen den Kandidaten der EVP", sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Brüssel. Er erwarte die Wiederwahl Tusks. Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka hatte bereits in Prag betont, dass er Tusk unterstütze. Tusk verbindet eine Intimfeindschaft mit dem Chef der PiS-Partei, Jaroslaw Kaczyński. (red, Reuters, APA, 9.3.2017)