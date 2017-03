Sturz aus Materialseilbahn in Tirol: Zwei Personen überlebten

Zwei weitere Personen noch in der am Zugseil hängenden Gondel

Prägraten – Zwei Personen haben am Donnerstag in Prägraten am Großvenediger in Osttirol einen Zehn-Meter-Absturz aus einer Materialseilbahn überlebt. Die beiden blieben laut ersten Informationen unverletzt, berichtete die Polizei. Näheres zur Unfallursache war vorerst nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen.

Zwei weitere Personen befinden sich nach wie vor in der am Zugseil hängenden Gondel, teilte die Polizei mit. Derzeit sei die Bergung der beiden durch einen Hubschrauber mit einem Tau im Gange. Die Rettungsaktion gestalte sich aufgrund des relativ unwegsames Geländes schwierig, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall hatte sich gegen 12.00 Uhr ereignet. (APA, 9.3.2017)