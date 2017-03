Gabriel warnt Russland vor Hackerangriffen im deutschen Wahlkampf

Deutschland werde sich zu wehren wissen

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat Russland vor einer Einmischung in den deutschen Bundestagswahlkampf gewarnt. Nach dem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow reagierte er erst scherzhaft auf eine Frage nach den Wikileaks-Enthüllungen über Abhörpraktiken des US-Geheimdienstes CIA.

Wahlkämpfe sollten unbeeinflusst bleiben

"Zwischen deutschen Politikern gab es ohnehin die Vermutung, dass unsere Kommunikationsdienstleistungen nicht völlig frei sind vom Interesse anderer Länder, sehr gut informiert zu sein", sagte Gabriel am Donnerstag in Moskau. Ohne Russland direkt zu nennen, fügte er hinzu: "Eine neue Qualität hat es, wenn aus anderen Ländern versucht wird, in die Kommunikation dergestalt einzugreifen, dass versucht wird, die Meinungsbildung zu beeinflussen." Deutschland werde sich zu wehren wissen. Wahlkämpfe sollten "unbeeinflusst von wem auch immer stattfinden".

US-Geheimdienste vermuten Russland hinter Angriffen auf Computer der Demokratischen Partei im Wahlkampf vergangenes Jahr. Deutsche Sicherheitsbehörden schließen ähnliche Hackerangriffe oder Desinformationskampagnen zur Bundestagswahl nicht aus. "Alle diese Vorwürfe sind haltlos", entgegnete Lawrow. Es gebe keine Beweise. Wenn die Bundesregierung solche Befürchtungen habe, solle sie dies offen in Russland ansprechen. (APA/dpa, 9.3.2017)