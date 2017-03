Styria Digital One bekommt zweite Geschäftsführerin

Xenia Daum ist künftig für Verkauf, Sales Strategy, Ad Operations sowie RTB und Data zuständig

Wien – Styria Digital One erweitert seine Geschäftsführung. Xenia Daum wird neben Alexis Johann Geschäftsführerin des Vermarkters und verantwortet dort Verkauf, Sales Strategy, Ad Operations sowie RTB und Data, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Daum war seit 2013 Prokuristin und Head of Finance & Operations. Johann legt seinen Fokus auf die Bereiche Content, Strategie und Konzeption. Pierre Greber wird zweiter Head of Sales Marion Stelzer-Zöchbauer, die derzeit in Karenz ist. Er war bereits seit Ende 2015 ihr Stellvertreter. (APA, 9.3.2017)