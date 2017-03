Studie: Arbeiter aus Osteuropa kosten Österreich 1,5 Milliarden

Erstmals versuchten Ökonomen zu schätzen, was entsandte Arbeitnehmer Österreich im Jahr kosten. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer fordern Reform der EU-weiten Regeln

Wien – Wer mit offenen Augen durch Wien geht, wird feststellen, dass in der Stadt eifrig gebaut wird. Rund um den Hauptbahnhof entstehen immer neue Bürogebäude und Wohnhäuser, in der Seestadt Aspern ist ein ganz neuer Stadtteil im Werden – und in den Randbezirken floriert der private Wohnbau.

Doch österreichische Arbeitnehmer und besonders die kleinen und mittleren heimischen Bauunternehmen profitieren von dieser Entwicklung kaum bis gar nicht. Das sagen zumindest Gewerkschaft und Wirtschaftskammer. Der angebliche Grund: Billige Arbeitskräfte aus Osteuropa, insbesondere aus Ungarn, Slowenien und der Slowakei, strömen ins Land. Österreichische Unternehmen, die deutliche höhere Lohnnebenkosten zu berappen haben, können dabei nicht mithalten und gehen bei Auftragsvergaben leer aus.

Am Donnerstag wurde in Wien erstmals eine Studie darüber präsentiert, mit der versucht wurde zu berechnen, welche Kosten Österreich durch Entsendungen ausländischer Arbeitnehmer entstehen. Ergebnis der Studienautoren rund um Thomas Oberholzner von der KMU-Forschung Austria: Dem Staat entgingen zuletzt pro Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro.

Billige Arbeitnehmer aus dem Osten

Zum Hintergrund: Eine Arbeitnehmerentsendung innerhalb der Europäischen Union bedeutet, dass ein Unternehmen seine Beschäftigten für eine bestimmte Dauer ins Ausland schickt. Ob der Beschäftigte als Installateur, Dachdecker, Maurer auf einer Baustelle arbeitet oder ein Badezimmer in einem Privathaus verfliest, ist dabei gleichgültig. Für die Höhe des Lohns gelten die Kollektivverträge in Österreich.

Doch bei der Sozialversicherung gelten die Auflagen aus dem Heimatland. Ein ungarisches Unternehmern muss also für einen ungarischen Arbeitnehmer, der in Österreich tätig ist, Sozialversicherungsabgaben nach ungarischem Recht bezahlen. Die Tarife sind in Ungarn, Slowenien und der Slowakei niedriger als in Österreich. Zudem gilt für einen Zeitraum von einem halben Jahr auch, dass die Einkommensteuer nicht in Österreich, sondern im Heimatland des Arbeiters anfällt.

Polen, Ungarn und Slowenen am Bau

Rund 150.000 Entsendungen hat es zuletzt (2015) nach Österreich gegeben, Tendenz steigend. Die Hälfte davon im Bausektor. Diese Zahlen basieren auf Daten des Finanzministeriums. Dort müssen Entsendungen gemeldet werden. Wie lange ein entsandter Arbeitnehmer bleibt, muss geschätzt werden, dazu gibt es keine Daten. Der Ökonom Oberholzner hat deshalb Zahlen aus anderen Studien herangezogen. Im Schnitt bleibt eine ausländische Arbeitskraft demnach etwas länger als drei Monate.

In einem zweiten Schritt wurde errechnet, welche Lohnsumme ausbezahlt worden wäre, hätten statt der Arbeitnehmer aus Ungarn, Slowenien und Co Österreicher die Jobs bekommen. Die geschätzte entgangene Lohnsumme beläuft sich auf 1,3 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich, dass dem Staat allein lohnbezogene Abgaben in Höhe von 760 Millionen Euro entgehen. Die KMU-Forschung Austria schätzt zudem, dass der Staat rund eine halbe Milliarde Euro an zusätzlichen Ausgaben für Arbeitslosengeld aufwenden muss, weil Österreicher bei der Jobsuche leer ausgehen.

Verlorene Umsatzsteuer

Hinzu kommen aber nochmals 170 Millionen Euro an verlorenen Umsatzsteuern. Lässt sich zum Beispiel ein Burgenländer einen Pool in seinem Garten von einem ungarischen Unternehmen planen und bauen, ist die Umsatzsteuer dafür in Ungarn abzuführen. Hinzu kommen noch kleinere Posten – was in Summe die erwähnten 1,5 Milliarden ergibt.

Zwei der Auftraggeber der Studie, die Wirtschaftskammer Wien und die Gewerkschaft Bau-Holz, forderten am Donnerstag eine EU-weite Reform des Entsenderechts. Vom ersten Tag der Entsendung an sollten bei den Lohnnebenkosten dieselben Spielregeln wie in Österreich gelten, sagte Maria Smodics-Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien.

Aber was ist mit dem Einwand, dass die Entsendung von Arbeitnehmern Österreich vielleicht etwas kosten mag, das Land aber umgekehrt ungleich mehr profitiert, weil seine Unternehmen im Ausland tätig sind? Besonders in der Baubranche ist das der Fall: Porr und Strabag erwirtschaften große Teile ihres Umsatzes in Polen, Tschechien und Ungarn. Bei der Strabag waren es zuletzt 21 Prozent der Bauleistungen, bei Porr 16 Prozent.

Diesen Einwand will Josef Muchitsch von der Bau-Holz-Gewerkschaft nicht gelten lassen. Die Großen mögen zwar profitieren, Klein- und Mittelbetriebe aber nicht.

Ein weiterer Einwand betrifft die Grundannahme der Studie: Hätte es die vielen Aufträge an Firmen aus Osteuropa überhaupt gegeben, wenn sie nicht viel günstiger als österreichische Betriebe wären? Ist die Berechnung der entgangenen Einnahmen also überhaupt redlich? Ja, sagt Smodics-Neumann. Die meisten Aufträge, besonders in der Baubranche, würden ja vergeben, weil ein Bedarf da ist. Wer sein Badezimmer renoviert, tut das ja nicht nur deshalb, weil er ein günstiges Angebot erhält. (András Szigetvari, 9.3.2017)