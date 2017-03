FIFA-Weltrangliste: Österreich bleibt 34.

Argentinien weiter Spitzenreiter vor Brasilien

Wien – Nach nur vier A-Länderspielen im vergangenen Monat hat die am Donnerstag veröffentlichte neue FIFA-Weltrangliste kaum Veränderungen gebracht. Österreichs Fußball-Nationalelf liegt wie gehabt auf Platz 34. Spitzenreiter ist weiterhin Argentinien vor Brasilien und Weltmeister Deutschland. Von Österreichs WM-Quali-Gruppengegnern ist Wales als Zwölfter nach wie vor am besten platziert.

Österreichs nächster Quali-Gegner Moldau verbesserte sich um eine Position auf Rang 162. Die Moldauer gastieren am 24. März in Wien. Vier Tage später testet das ÖFB-Team in Innsbruck gegen Finnland, die aktuelle Nummer 99 der Fußball-Welt.

Die aktuelle FIFA-Weltrangliste (Stand 9. März 2017):

1. ( 1.) Argentinien 1.644 Punkte

2. ( 2.) Brasilien 1.534

3. ( 3.) Deutschland 1.443

4. ( 4.) Chile 1.389

5. ( 5.) Belgien 1.379

6. ( 6.) Frankreich 1.318

7. ( 7.) Kolumbien 1.312

8. ( 8.) Portugal 1.240

9. ( 9.) Uruguay 1.200

10. (10.) Spanien 1.162

11. (11.) Schweiz 1.138

12. (12.) Wales 1.121 *

. (14.) Polen 1.121

weiter:

24. (25.) Irland 854 *

34. (34.) ÖSTERREICH 793

52. (51.) Serbien 629 *

99. (97.) Finnland 342 **

126. (125.) Georgien 261 *

162. (163.) Moldau 139 *

* = Österreichs Gruppengegner in der WM-Qualifikation für 2018 ** = Österreichs Testspielgegner am 28. März in Innsbruck

Die nächste FIFA-Weltrangliste erscheint am 6. April