Georg Streitberger beendete seine Karriere

Speed-Spezialist bestritt 159 Weltcuprennen und gewann zwei Super-G und eine Abfahrt

Saalbach-Hinterglemm – Der Salzburger Skirennläufer Georg Streitberger hat am Donnerstag in Saalbach das Ende seiner Karriere bekanntgegeben. Der 35-jährige bestritt 159 Weltcuprennen und gewann zwei Super-G und eine Abfahrt. Bei Weltmeisterschaften war das beste Ergebnis ein achter Rang 2015 im Super-G von Beaver Creek.

"Das große Ziel ist mir verwehrt geblieben, Medaillen wären lässig gewesen. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Weltcup-Podestplätze", sagte Streitberger. Er bestritt sein letztes Rennen am 2. Dezember 2016 mit dem Super-G in Val d'Isere, wenige Tage später wurde er wegen eines Risses am Außenmeniskus operiert, hatte seitdem Knieprobleme. "Die Entscheidung ist mir leicht gefallen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht mehr." (APA; 9.3.2017)