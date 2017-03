Versammlungsrecht: Sobotka-Entwurf für SPÖ "völlig untauglich"

Innenminister bringt seine alten Vorschläge zu strengeren Regeln für Versammlungsleiter und Verboten wieder ins Spiel

Wien/Ankara – Die Neuregelung des Versammlungsgesetzes wird zum neuen Zankapfel der Koalition. Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) nennt den am Mittwoch vorgelegten Gesetzesentwurf von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in der "Tiroler Tageszeitung" "völlig untauglich". Das betreffe das verschärfte Demonstrationsverbot ebenso wie das Auftrittsverbot ausländischer Politiker.

Drozda zeigt sich über den übermittelten Gesetzesentwurf "schwer verärgert". "Der Innenminister hat zu 98 Prozent jenen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Demonstrationsverbots vorgelegt, den wir schon vor drei Wochen, weil klar verfassungswidrig, abgelehnt haben."

Gegen Spaßdemos

Zur Erinnerung: Damals schlug Sobotka unter anderem vor, bestimmte Orte zumindest zeitweise von Demos freihalten, bei schuldhaftem Verhalten bei Ausschreitungen höhere Strafen für "Versammlungsleiter" zu verhängen sowie, dass Spaßkundgebungen nicht mehr unter das Versammlungsrecht fallen sollen. Diese Vorschläge wurden von Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern sowie von Rechtsexperten scharf kritisiert. Auch ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner zeigte damals wenig Verständnis für die Vorgangsweise seines Ministers.

Auch die Gesetzespassage zum Auftrittsverbot für ausländische Politiker zu Wahlkampfzwecken ist für Drozda in der "Sache untauglich". Die SPÖ werde deshalb nächste Woche ein Gespräch mit dem Innenminister führen, um eine adäquate Formulierung zu finden. Er verstehe nicht, wieso sich Sobotka nicht schlicht an die Formulierungsvorgabe des Artikels 16 der Europäischen Menschenrechtskonvention gehalten habe, so Drozda. Dieser Artikel regelt die "Beschränkungen der politischen Tätigkeit ausländischer Personen".

Grundsätzliches Ja

Grundsätzlich hat sich aber auch Drozda bereits für Auftrittsverbote ausgesprochen. Am Dienstag nach dem Ministerrat meinte er, Wahlwerbung ausländischer Politiker im Inland sei "absolut inakzeptabel". Drozda damals: "Wenn es derzeit keine gesetzliche Handhabe gibt, dann ist im Versammlungsgesetz dafür Vorsorge zu treffen."

Sobotkas Entwurf würde es dem Innenminister in Absprache mit der Bundesregierung ermöglichen, bestimmte Auftritte ausländischer Politiker zu eigenen Wahlkampfzwecken zu untersagen.

Konkret heißt es in dem Gesetzestext: "Wird an einer Versammlung voraussichtlich ein Vertreter des öffentlichen politischen Lebens eines ausländischen Staates teilnehmen, hat die Behörde den Bundesminister für Inneres zu verständigen, der die Entscheidung über eine Untersagung an sich ziehen kann. Diesfalls obliegt ihm im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres nach Anhörung der Bundesregierung die allfällige Untersagung der Versammlung unter Berücksichtigung der sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergebenden Schranken."

Dazu hat der Innenminister in den Entwurf aber eben auch etliche Regelungen aus einem schon vor ein paar Wochen vorgelegten Papier integriert. (APA, red, 9.3.2017)