Diskonter Spusu kündigt unlimitierten LTE-Datentarif an

Die Mobilfunk-Zwillinge Saturn Mobile und Mediamarkt-Mobile haben ein vergleichbares LTE-Angebot bereits an den Start gebracht

Derzeit buhlen fast alle Mobilfunker verstärkt um Kunden, die sich mobiles Internet zulegen wollen. Der Diskonter Spusu bringt mit "spusu Daten only" nun einen unlimitierten LTE-Datentarif an den Start – allerdings kann der Tarif erst ab Ende März genutzt werden. Der Preis, wird noch nicht verraten. Er soll aber nach WebStandard-Infos zwischen 20 bis 25 Euro pro Montat liegen. "Geschwindigkeiten bis zu 30 Mbit/s können mit dem neuen LTE-Angebot erreicht werden", so das Unternehmen in seiner Presseaussendung. Das neue Angebot löst den aktuellen "spusu Daten only" (3G) ab, der bis zum 17. März 18,50 Euro kostet.

Im Netz von "3"

In den letzten Wochen haben auch die beiden Mobilfunk-Zwillinge Saturn Mobile und Mediamarkt-Mobile ein vergleichbares LTE-Angebot (ebenfalls bis zu 30 Mbit/s) um 24,99 Euro gestartet. Wie auch Spusu nutzen auch die beiden Anbieter das Netz von "3". (red, 9.3. 2017)