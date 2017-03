Mexico verschärft Regeln gegen America Movil

Telekom-Austria-Mutter will berufen

Mexiko-Stadt – Der Telekomkonzern America Movil, Mehrheitseigentümerin der Telekom Austria, ist in seinem Heimatland Mexiko mit verschärften Wettbewerbsregeln konfrontiert. Eine der Forderungen ist die Ausgliederung eines Teils der Festnetz-Infrastruktur, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. America Movil will dagegen Rechtsmittel ergreifen.

America Movil wird von der Familie Slim kontrolliert. In Österreich hält das Unternehmen eine Mehrheit an der Telekom Austria. Seit einer Reform des ganzen Sektors in Mexiko im Jahr 2013 ist America Movil mit verschärften Regeln konfrontiert. (APA, 9.3.2017)