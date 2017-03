Hohe Haftstrafen für 19-Jährige nach Raubmord in Salzburg

Zwei Syrer erwürgten 30-jährigen Serben und legten seine Leiche in die Badewanne

Salzburg – Sie haben einen 30-jährigen Serben in seiner Wohnung gefesselt, geschlagen und so lange gewürgt bis er verstarb. Am Mittwoch hat das Geschworenengericht in Salzburg die beiden angeklagen 19-Jährigen Syrer wegen Mord, Raub und Erpressung schuldig gesprochen. Der Hauptangeklagte Achmud W., der das Opfer erwürgt haben soll, wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das ist die Höchststrafe für den jungen Erwachsenen.

Sein Komplize Muhamed S., der während der Tötung versucht hat mit der Bankkarte des Opfer Geld abzuheben, geht wegen schweren Raubes und versuchter schwerer Erpressung zwölf Jahren in Haft.

Bei seiner Einvernahme am Dienstag hatte Achmud W. zwar zugegeben den Mann getötet zu haben. Er beteuerte aber der Mord sei nicht beabsichtigt gewesen. Sein Freund Muhamed S. betonte bei der Befragung, sie seien schwer betrunken gewesen. Sein Verfahrenshelfer plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit. Die jungen Männer hätten eine Flasche Wodka und sechs Bier getrunken.

Kehlkopfbruch

Nachdem der 30-Jährige durch einen Kehlkopfbruch starb, trugen sie ihn in die Badewanne und ließen Wasser ein. Danach plünderten sie die Wohnung und nahmen sechs Säcke Kleidung mit. Am Tatort fand man die Asylkarte des Zweitangeklagten. Die Kleidung des Opfers sollen die Täter später auch getragen haben.

Als Motiv gab Achmud W. an, das Opfer habe ihm am Vortag Pornos vorgespielt und homosexuelle Andeutungen gemacht. Wegen sieder "Beleidigung" habe er sich rächen und den Serben erziehen wollen. Es sei ausgemacht gewesen, ihn am Hals zu packe, ihn zu schlagen und seine Hände und Füße zu fesseln. Den Tötungsvorsatz bestritten die jungen Männer. Bei ihren Aussagen widersrachen sich die 19-Jährigen und belasteten sich gegenseitig.

Die Geschworenen diskutierten mehrere Stunden über den Prozess. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt verzichtete zwar auf Rechtsmittel, die beiden Verteidiger gaben aber keine Erklärung ab. (Stefanie Ruep, 08.03.2017)