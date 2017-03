Große Unternehmen suchen Innovation außer Haus

Umfrage: Gute Kooperation mit Jungunternehmen

Wien – Sich neu zu erfinden, gilt für Unternehmen als eine Frage des Überlebens. Doch woher kommt eine Neuerung, die sich am Markt dann auch noch gut durchsetzt? Österreichs ATX-Unternehmen setzen bei der Suche nach Innovation offenbar gerne auf die Zusammenarbeit mit Start-ups.

Glaubt man einer aktuellen Umfrage, die die Investment- und Beratungsfirma Venionaire Capital unter den größten heimischen Unternehmen durchgeführt hat, ist die Zusammenarbeit zwischen Konzernen und den wendigen Jungunternehmen weit gediehen – mit steigender Tendenz. Mehr als die Hälfte hat demnach bereits mit Start-ups zusammengearbeitet. Besonders häufig wurde die Teilnahme an Innovationswettbewerben genannt. Rund zwei Drittel der Konzerne beteiligen sich regelmäßig an solchen Challenges, um sich so neue Ideen ins Haus zu holen. Als besonders wichtig bei den zukunftsorientierten Technologien wurde Künstliche Intelligenz erachtet.

Österreich schließe mit der Entwicklung auch international auf, so die Schlussfolgerung. Wie eine Studie der Business School Insead und "500 Start-ups" aus 2016 zeigt, beschäftigen sich mehr als zwei Drittel der internationalen Top 100 Unternehmen mit dem Thema. Globale Player suchen allerdings nicht nur die Zusammenarbeit, sie beteiligen sich auch aktiv mit Wagniskapital. Heimische Konzerne waren diesbezüglich laut Venionaire bisher noch zögerlich. Aber auch hier zeichnen sich Veränderungen ab. (rebu, 8.3.2017)