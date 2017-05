Die besten Dinge, die man für Geld kaufen kann

Dinge, die Menschen kaufen und besitzen, haben mitunter großen Einfluss auf ihre Leben. Erzählen Sie uns von Ihrem besten Kauf!

Was Menschen glücklich und zufrieden macht, ist eine höchst individuelle Frage, deren Beantwortung mitunter ein ganzes Leben dauern kann. Bei Einkäufen, auf die sie besonders stolz sind, ist das meist etwas einfacher: Für manche ist es die eigene Wohnung oder das Haus. Andere haben Geld in einen neuen Computer investiert, der alle Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen spielbar macht.

Ebenso vielleicht das neue Auto, mit dem man lernt, dass Fahrtwind und Motorgeräusch nicht immer ohrenbetäubend sein müssen – oder dass sie es eben doch sein müssen. Das Geld dafür verdient sich am besten auf dem neuen Bürosessel, der endlich die Rückenschmerzen beseitigt hat, die stets als Ausrede galten, mit den neuen Laufschuhen zu trainieren.



Mit welchem Kauf sind Sie besonders zufrieden?

Ist es ein einmaliges Schnäppchen? Das perfekte Auto? Ihr aktuelles Fahhrad? Eine Weltreise? Ein Gerät, das ihr Leben verändert hat – etwa das Kochen, Schlafen, Lesen oder Lieben? Oder dieses eine Tschisi-Eis im heißen Sommer 1990, gekauft um fünf Schilling, die unter der Couch ihrer Großmutter lagen?

Wer weiß, vielleicht ist es gar ein Buch über Konsumverzicht, das Ihr Leben so bereichert hat. Erzählen Sie uns von Ihrem besten Kauf – und sparen Sie ausnahmsweise nicht mit Eigenlob! (jnk, 23.5.2017)