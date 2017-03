ORF wird Walter Seledec nicht mit Wehrmacht-Doku beauftragen

ORF-3-Geschäftsführer Schöber: "Von dieser Überlegung haben wir Abstand genommen"

Wien – Der ORF wird seinen früheren Chefredakteur und nunmehrigen FPÖ-Bezirkspolitiker und "Zur Zeit"-Herausgeber Walter Seledec nicht mit einer Dokumentation über die deutsche Wehrmacht beauftragen. Man habe von dieser Überlegung Abstand genommen, erklärte der Geschäftsführer von ORF 3, Peter Schöber, gegenüber der APA.

Angedacht sei eine von ORF 3 initiierte, mehrteilige Serie über Österreicher, die in unterschiedlichen Armeen gedient haben, so Schöber. "Eine Überlegung war, Walter Seledec, der in der Vergangenheit für den ORF zahlreiche zeitgeschichtliche Dokumentationen ohne jegliche Beanstandung realisierte – unter Leitung der ORF 3 Zeitgeschichte-Redaktion – mit der Umsetzung zu betrauen. Von dieser Überlegung haben wir Abstand genommen."

Am Wochenende hatte das "profil" berichtet, Seledec sei vom ORF für das Erinnerungsjahr 2018 mit einer Dokumentation über österreichische Generäle in der deutschen Wehrmacht beauftragt worden. Der ORF sprach von "einem von vielen Projekten im Evaluierungsstadium". (APA, 8.3.2017)