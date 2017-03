Balkan-Salafisten nach Razzia schwer angeschlagen

Die Verhaftungen von Salafistenführern in Österreich vermindert den Einfluss auf die Wahhabiten in Südosteuropa

Als am 26. Jänner in Wien und Graz Razzien gegen Salafisten stattfanden und zwei Prediger festgenommen wurden, atmeten auch manche auf dem Balkan auf. Denn unter den Festgenommenen ist Nedžad B., der seit Jahren in Wien im siebten Bezirk in einer salafistischen Moschee agiert und neben dem verurteilten Mirsad O. und Muhamed P. als einer der drei Köpfe jener Wiener Wahhabitengruppe gilt, die vom Balkan stammt und die engste – auch finanzielle Beziehungen – zu Salafisten in Bosnien-Herzegowina und im Sandschak unterhält.

Nedžad B. hat enormen ideologischen Einfluss auf die radikalen Balkan-Wahhabiten, er soll einige auch finanziert haben. Die "Predigten" der Salafisten werden über das Internet verbreitet. Einer seiner Schüler war jener Mevlid J., der im Jahr 2011 in Sarajevo die US-Botschaft mit einer Kalaschnikow angriff. Er war laut den Aussagen seiner Mutter von Nedžad B. in Wien in der Moschee radikalisiert worden.

Nedžad B. stritt damals ab, Mevlid J. zu kennen. Fakt ist: Bevor Nedžad B. selbst nach Österreich gekommen war, war er als Kickboxer in Deutschland tätig. Unter Gleichgesinnten wird er Abu Mohammed genannt. Dem im Jänner in Österreich Verhafteten wird Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und Bildung einer staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen. Was er bestreitet.

Wichtiges Signal

Laut dem Sicherheitsexperten Vlado Azinović ist Nedžad B. der radikalste aller bosnischen Salafisten in der Diaspora. Er hängt der sogenannten Takfiri-Ideologie an, nach der er sich das Recht herausnimmt, darüber zu urteilen, wer ein guter oder kein guter Muslim sei. Leute mit einer derartigen Ideologie legitimieren auch Gewaltanwendung gegenüber "schlechten Muslimen".

Bereits der Prozess gegen Mirsad O. alias Ebu Tejma, der in Graz wegen terroristischer Vereinigung, Anstiftung zum Mord und schwerer Nötigung – nicht rechtskräftig – zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, galt als wichtiges Signal an die Salafisten in der Region, dass der österreichische Staat durchgreift. "Nachdem Mirsad O. verurteilt und Nedžad B. nun verhaftet wurde, sind die extremsten salafistischen Takfiri-Grupppen vorübergehend ohne Anführer", so Azinović.

Die dritte Gruppe in Wien

Die Strukturen und die Hierarchien, die von den beiden Anführern geschaffen wurden, seien noch immer vorhanden, aber es bräuchte Zeit und Anstrengung, sie wieder voll "einsatzfähig" zu machen, so Azinović. Es gäbe allerdings noch eine Gruppe in Wien, die noch immer einen sehr starken ideologischen und finanziellen Einfluss auf Wahhabiten in Bosnien-Herzegowina und im Sandschak habe.

Diese Gruppen haben nach Bemühungen der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Bosnien-Herzegowina ihre offene Unterstützung für die Terrorgruppe Islamischer Staat aufgegeben und akzeptieren offiziell die Islamische Glaubensgemeinschaft und den Großmufti Reis ul-ulema Husein Kavazović. Der Terror-Experte Azinović meint aber, dass sie nun "langfristig und Schritt für Schritt im Begriff sind, die Islamische Gemeinschaft und die gesamte Gesellschaft nach den salafistischen Dogmen zu verändern."

Trojanisches Pferd

Diese Salfisten spielten jetzt "die Rolle eines Trojanischen Pferds, weil sie versuchen die Islamische Gemeinschaft von innen zum Zusammenbrechen zu bringen und die Führung zu übernehmen", so Azinović. Unterstützt würden sie von manchen Golf-Staaten aber auch von der bosnischen Diaspora – etwa in Wien. Einer der Mentoren soll Medien zufolge Muhamed P. sein, für den die Unschuldsvermutung gilt. P. ist der Kopf der Moschee Tewhid in Wien-Meidling. Er wurde im Dezember 2014 im Zuge der Operation Palmyra bereits einmal verhaftet – danach aber wieder freigelassen.

Die bosnischen Behörden haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Salafisten wegen Rekrutierung für Terrorgruppen verhaftet, die Gesetze verschärft und Leute verurteilt. (Adelheid Wölfl aus Sarajevo, 9.3.2017)