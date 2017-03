Ins Gehirn geblickt – Science and Drinks – Archiv der Judaistik

Ins Gehirn geblickt

Zum 20. Mal findet in Innsbruck von 13. bis 17. März die "Woche des Gehirns" statt. Auf dem Programm stehen öffentliche Vorträge zur Funktionsweise unseres Gehirns, seinen Erkrankungen und zum Begriff der Seele. Jeweils ab 19.00 Uhr im Centrum für Chemie und Biomedizin, Med-Uni, Innrain 80-82, Großer Hörsaal statt.



Science and Drinks

Am 13. März lädt die Universität Wien im Rahmen der europaweiten Woche des European Research Council (ERC) um 17 Uhr zum Talk unter dem Motto "Science & Drinks". 13 ERC-Preisträgerinnen und -Preisträger der Uni Wien präsentieren an 13 Tischen auf unterhaltsame Weise ihre Forschung und laden das Publikum ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Bogen spannt sich von Quantenphysik und Mikrobiologie bis zur Philosophie.

Archiv der Judaistik

Im Februar jährte sich der 10. Todestag von Kurt Schubert, dem Gründer des Instituts für Judaistik an der Uni Wien. Er forschte und lehrte über 60 Jahre lang u. a. zu jüdischer Bildkunst und arbeitete eng mit seiner Frau, der Kunsthistorikerin Ursula Schubert, zusammen. Am 20. März um 18 Uhr wird das Kurt- und Ursula-Schubert-Archiv im Rahmen einer Festveranstaltung im Senatssaal offiziell an die Universitätsbibliothek übergeben. (8.3.2017)