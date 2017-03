Uber sucht nach einem zweiten Chef

Nach Kritik am Führungsstil der Uber-Chefs Kalanick sucht das Unternehmen nun nach einer Nummer zwei

San Francisco – Der Taxidienstleister Uber sucht nach einem zweiten Vorstand. Das teilte Firmenchef Travis Kalanick in einem Blogpost am Dienstag mit: "Heute Morgen habe ich dem Uber-Team mitgeteilt, dass wir einen Chief Operating Officer (COO) suchen, einen Partner, der mit mir das nächste Kapitel in unserer Geschichte schreiben wird."

Kalanick sah sich in den vergangenen Wochen mit einiger Kritik an seinem Führungsstil konfrontiert. So tauchte vor wenigen Wochen ein Video des Uber-Chefs auf, in dem er sich mit einem Fahrer über die Gebührengestaltung streitet. Daraufhin entschuldigte sich Kalanick und meinte: "Ich muss mich grundlegend als Chef ändern und erwachsen werden." Kalanick kündigte zudem dabei bereits an, sich Hilfe in der Leitung des Unternehmens suchen zu wollen.

bloomberg

Vorwürfe wegen sexueller Belästigung belasten Uber außerdem seit einiger Zeit. So musste der neue Technikchef Amit Singhal nach nur wenigen Wochen wieder seinen Arbeitsplatz räumen. Grund dafür ist, dass er interne Ermittlungen gegen ihn wegen sexueller Belästigung bei seinem Ex-Arbeitgeber Google verschwiegen hatte. Singhal streitet die Anschuldigungen ab. (red, Reuters, 8.3.2017)