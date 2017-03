Alle Marken unter einem Dach: Coca-Cola mit neuem Design und kleineren Dosen

"One Brand"-Strategie des Getränkeherstellers – David Alaba taucht wieder im neuen Spot von McCann Erickson auf

Wien/Schladming – Nach der "Taste The Feeling"-Kampagne setzt Coca-Cola nun auch in Österreich auf eine "One Brand"-Strategie. Die Cola-Produkte kommen Logo-mäßig alle unters Dach des Originals, die Dosen werden kleiner. Fußballstar David Alaba ist in einem neuen Werbespot wieder Testimonial. Zu sehen ist er ab 20. März. Verantwortlich für Sujets und den Spot ist die Agentur McCann Erickson.

Coca-Cola-GmbH-Markenmanager Jakob Taferner sprach am Mittwoch vor Journalisten von einem "logischen Schritt" im Logo-Design. Aus vier Submarken werde eine Marke. "Die Konsumenten werden das bemerken. Grafisch wird die Farbe rot vorherrschend." Zudem werde das Rundlogo auf allen Produkten beherrschend.

In Österreich werden, betrachtet man vergleichbare Länder, verhältnismäßig weniger Limos getrunken. "Daher gibt es das Potenzial, den gesamten Markt zu vergrößern", sagte Marketing-Direktor Pierre Philippenko von Coca-Cola HBC Österreich. Er betonte, dass der Marktanteil von 51 Prozent wachsen solle.

Wichtigstes Thema für die Marke sei jedenfalls der Fokus auf kalorienreduzierte Limonaden. Hier setzt Coca-Cola besonders auf das "zero"-Cola , das derzeit für ein Fünftel des Geschäfts steht und nun angeblich noch mehr nach dem Ur-Coca-Cola schmecken soll, das 65 Prozent ausmacht.

Kampagne auf mehreren Kanälen

In einer Sampling-Kampagne werden in Österreich heuer 1,5 Millionen Produkte verteilt. Dazu kommt "eine starke TV-, Plakat- und Online-Kampagne", kündigte Markenmanagerin Lisa-Maria Moosbrugger an. Laut Taferner werden im Werbebudget zunehmend Beträge Richtung Online umgeschichtet. Größtes Wachstumssegment ist das Mobile-Segment. Neu ist seit Jänner das Online-Magazin "Journey", das unter coca-cola-oesterreich.at zu finden ist.

Bei den Getränkedosen setzt der Konzern künftig in Österreich auf kleinere Einheiten. Viertel-Liter-Dosen sind das neue Einstiegsprodukt. Die Drittel-Liter-Dosen sollen ab Anfang April im Einzelhandel nur mehr in Multipacks erhältlich sein. Auf den Literpreis aufgerechnet sind die neuen Dosen etwas teurer.

Im Marketing helfen sollen dem US-Riesenkonzern auch die Special Olympics Winterspiele in Schladming. Hier werden auch eine halbe Millionen "Servings" von Coca-Cola getätigt werden, kündigten die Firmenvertreter an. In seinen Werbe- und Marketingbemühungen setzt Coca-Cola auch auf ein neues Online-Magazin namens "Journey". (APA, red, 8.3.2017)