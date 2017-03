EU-Kommission erwartet klares Votum für Tusk-Wiederwahl

Vertreter der EU-Kommission betonten es gebe diesbezüglich eine sehr einhellige Position unter den EU-Staaten

Brüssel – Die EU-Kommission erwartet eine klare Mehrheit für die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk auf dem EU-Gipfel am Donnerstag. "Das Ergebnis wird eine sehr klare Sprache sprechen", sagte ein Vertreter der EU-Kommission am Mittwoch in Berlin. Es gebe eine sehr einhellige Position unter den 28 EU-Staaten.

Polen will Tusk verhindern

Die nationalkonservative polnische Regierung ist gegen eine erneute Amtszeit ihres Landsmanns Tusk und hat mit dem EU-Abgeordneten Jacek Saryusz-Wolski einen Alternativkandidaten vorgeschlagen. Der frühere polnische Ministerpräsident muss nach zweieinhalb Jahren als EU-Ratspräsident für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden. Geplant ist nach Angaben der EU-Kommission, dass die Wiederwahl gleich zu Beginn des Gipfels geregelt werden soll. Das genaue Verfahren müsse die maltesische Ratspräsidentschaft bestimmen. "Es gibt aber ein wachsendes Bewusstsein unter den Mitgliedstaaten, dass man sich von solchen Debatten nicht aufhalten lassen sollte", hieß es.

Ein Sprecher der britischen Ministerpräsidentin Theresa May sagte in London, Tusk habe gute Arbeit geleistet. Er wollte sich aber nicht zum britischen Abstimmungsverhalten äußern. Die Wahl kann mit qualifizierter Mehrheit der 28 Regierungen und damit gegen den Willen Polens getroffen werden. Es wäre das erste Mal, dass ein Ratspräsident gegen den Willen seines Heimatlandes gewählt würde. (APA, 8.3.2017)