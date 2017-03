Microsoft macht sein soziales Netzwerk So.cl dicht

Die im Dezember 2011 gestartete Plattform wird bereits am 15. März eingestellt

Vor etwas mehr als fünf Jahren startete Microsoft ein soziales Netzwerk, das sich zunächst vor allem an Studenten richtete. Später wurde es für andere Nutzer geöffnet. Doch zu breiterer Bekanntheit schaffte es das Netzwerk nicht. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, die Plattform zu schließen.

Ende am 15. März

In einem Blogeintrag verkündete Microsoft am Dienstag, dass So.cl bereits am 15. März eingestellt wird. In dem kurzen Text lobt das Team wie einzigartig und kreativ das Netzwerk gewesen sei. Ein offizieller Grund, wieso So.cl nun endet, wird allerdings nicht genannt.

Als bekannt wurde, dass Microsoft an einem sozialen Netzwerk arbeitet, war zunächst ein Facebook-Konkurrent erwartet worden. Doch diese Erwartungen erfüllte das Projekt von Microsoft Research Fuse Labs nicht. (red, 8.3.2017)