"Kreuzschiff-Treppe" im A380 soll weg

Der Airbus-Großraumflieger verliert auf Kosten von mehr Sitzreihen laut Insidern sein Markenzeichen

Toulouse/Paris – Das "Kreuzfahrtschiff am Himmel" verliert womöglich sein Markenzeichen: Die ausladende Vordertreppe zwischen den beiden Decks soll es in Neufassungen des Airbus-Großraumfliegers A380 wohl nicht mehr geben, wie aus Branchenkreisen verlautete. Demnach denkt das Management über Änderungen an der Maschine nach, mit denen die schwächelnden Verkäufe wieder angekurbelt werden sollen.

Kostenersparnis

Außerdem ist eine Überarbeitung der Flügelspitzen geplant, um den Luftwiderstand und damit den Treibstoffverbrauch zu verringern. Ziel der Eingriffe ist den Insidern zufolge, für die Abnehmer die Kosten pro Fluggast zu senken. Dazu soll auch die Zahl der Sitze in der Standardversion um 40 bis 50 auf über 600 aufgestockt werden. Um den nötigen Raum zu schaffen, wird die Vordertreppe schmaler gemacht. Das breite Modell mit Reminiszenzen an die große Zeit der Kreuzfahrt sorgte bei der Markteinführung 2005 für Aufsehen. Auch die hintere, weniger auffällige Wendeltreppe soll nun angepasst werden.

Eine noch weitergehende A380-Neuversion mit neuen Triebwerken hatte Airbus kürzlich aus Kostengründen verworfen. Die aktualisierten Pläne sind noch nicht endgültig beschlossen. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Die Nachfrage nach dem A380 ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen, weil deutlich gesunkene Betriebskosten die Attraktivität kleinerer Flugzeuge erhöht haben. Der US-Rivale Boeing, dessen Großraummodell 747-8 sich ebenfalls nur schwach verkauft, sieht keine Zukunft mehr für solche Maschinen. Airbus dagegen setzt darauf, dass der Bedarf wegen des wachsenden Flugverkehrs wieder anziehen wird.