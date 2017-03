Prozess gegen Fohnsdorfer Ex-Bürgermeister vor Urteil

Weitere Zeugen befragt – Anwalt: "Kino sollte überregionale Kunden anziehen"

Leoben – Im Landesgericht Leoben ist am Mittwoch der Prozess gegen den Ex-Bürgermeister von Fohnsdorf, Johann Straner (SPÖ), mit der Befragung der letzten Zeugen fortgesetzt worden. Auch die Gutachter wurden gehört – am Nachmittag soll es ein Urteil geben. Der ehemalige Ortschef muss sich seit November 2016 wegen Amtsmissbrauchs und Untreue verantworten. Er soll unter anderem Projekte ohne Gemeinderatsbeschluss finanziert haben.

Johann Straner war von 1998 bis 2015 Bürgermeister. Er strebte Großprojekte wie das Einkaufszentrum Arena und die Aqualux Therme an. Als sich im Einkaufszentrum eine Kinokette niederlassen wollte, erhielt diese von ihm eine Befreiung von der Lustbarkeitssteuer. Dann kamen private Investoren mit den Plänen für eine Therme. Die Geldgeber sprangen ab, doch Straner zog das Projekt durch, wurde auch noch gleichzeitig Geschäftsführer der Therme. Fünf Millionen Euro gab es von der Landesregierung, 26 Millionen wurden über Kredite beigeschafft, die dann nicht mehr bezahlt werden konnten.

Straner als "Leiharbeiter" beschäftigt

Der dritte strittige Punkt außer Kino und Therme ist der Arbeitsvertrag des Ex-Politikers mit den ÖBB, wo er beschäftigt war. Dort war er zu 50 Prozent für seine Bürgermeistertätigkeit freigestellt. Damit er zur Gänze politisch tätig sein konnte und trotzdem seine Beschäftigung bei der Bahn behielt, zahlte die Gemeinde die Kosten und nahm Straner quasi als "Leiharbeiter".

Am Mittwoch waren die letzten sechs Zeugen geladen. Ein ehemaliger Rechtsanwalt, der für die Stadt Fohnsdorf tätig war, wurde zu den Sonderkonditionen für das Kino befragt. "Das Kino sollte überregionale Kunden anziehen", erläuterte er, warum es seiner Meinung nach für die Lichtspielbetreiber eine Befreiung von der Lustbarkeitssteuer gegeben haben.

Kein Gemeindekönig

"Der Bürgermeister ist nicht der König der Gemeinde, er ist ein Vollzugsorgan", hat Staatsanwalt Walter Plöbst in seinem Schlussplädoyer betont. Straner sei "sehr machtbewusst" gewesen, habe aber nicht zu entscheiden gehabt, was bewilligungspflichtig sei und was nicht. Verteidiger Dieter Neger bezeichnete die Vorgänge als "formelle Unregelmäßigkeiten".

"Die Anklage war nur möglich, weil Straner es als sehr machtbewusster Bürgermeister verstanden hat, mit einem willfährigen Gemeinderat seine Projekte durchzusetzen", erklärte der Staatsanwalt. Wobei "sein Wille, die Gemeinde voranzubringen, an sich nicht strafbar war". Tatsache sei, so Plöbst, der Angeklagte "wollte die Therme, obwohl alle gesagt haben, das geht nicht".

Der Staatsanwalt prangerte auch die "absurde Konstruktion" an, bei der der Überziehungsrahmen der Gemeinde als Geldbestand in die Aufstellungen genommen wurde. "Schulden, die man nicht hat, wurden als Guthaben verbucht", erläuterte der Ankläger.

Verteidiger Dieter Neger meinte vorsichtig: "In Fohnsdorf sind formelle Unregelmäßigkeiten erfolgt." Straner habe "das Thermenprojekt aus seiner Sicht zum Wohl der Gemeinde realisiert." Außerdem sei "das Projekt auch landespolitisch gewollt worden." Der Anwalt sprach von "divergierenden Rechtsmeinungen" in Bezug auf die Bewilligungspflicht der Kredite. "Die Gemeinde hat nicht zu entscheiden, ob etwas bewilligungspflichtig ist oder nicht", formulierte es dagegen der Staatsanwalt ganz konkret. (APA)