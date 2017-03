Chinas Industriepolitik 2025 läuft ganz nach Plan

Europas Unternehmen sehen sorgenvoll, wie China sich mit Milliardeninvestitionen seine Zukunftsindustrien bauen lässt. Die Pekinger EU-Kammer warnt

Peking – Premier Li Keqiang versprach das Blaue vom Himmel. Es ging ihm dabei nicht nur um die Bekämpfung des Smogs, ein Dauerthema für den bis 15. März dauernden Volkskongress. Er meinte das ebenso trübe Geschäftsklima. Unter Applaus des Parlaments rief er: "Wir werden daran arbeiten, China wieder zum attraktivsten Zielort für ausländische Investitionen zu machen."

Das wird nicht einfach. Die Investitionen aus Europa in China fielen 2016 um 23 Prozent auf acht Milliarden Euro. Chinas meist Staatsunternehmen kauften sich um mehr als 35 Milliarden Euro europäische Hightechfirmen wie das deutsche Roboterunternehmen Kuka oder erwarben strategische Beteiligungen. Sie gaben dafür 77 Prozent mehr aus als im Vorjahr.

Missverhältnis bei Investitionsströmen

Das krasse Missverhältnis bei den Investitionsströmen zeigt, wie viel an Chinas Markt nicht stimmt. Immer mehr ausländische Unternehmer und Investoren fürchten, nicht zum Zug zu kommen, weil sie unfair behandelt werden. Laut Umfragen der drei großen Pekinger Handelskammern fühlen sich 80 Prozent der US-Unternehmen, 70 Prozent der EU-Firmen und mehr als ein Drittel der sich mit Kritik eher zurückhaltenden deutschen Investoren "in China weniger willkommen als früher". Der Chef der US-Handelskammer, William Zarit, sagte, dass sich die US-Unternehmen vor allem über ihre ungleiche Behandlung grämen, sich aus Chinas Markt gedrängt und bei der Ausschreibung von Staatsaufträgen benachteiligt fühlen.

Solche Klagen sind bekannt. Neu dagegen ist, wie aufgeschreckt Premier Li und Parteichef Xi Jinping jetzt auf sie reagieren. Der Premier gestand indirekt ein, wie berechtigt all die Vorwürfe sind. Er sagte dem Parlament, dass er den Investitionskatalog der Industriezweige für Auslandsinvestoren "überarbeiten" lasse. Für sie sollen "Dienstleistungen, Industrieproduktion und Bergbau" weiter geöffnet werden. Ausländische Börsengänge sollen künftig möglich sein, wie auch Beteiligungen an Wissenschafts- und Technologieprojekten. "Auslandsunternehmen werden wir in gleicher Weise wie einheimische Firmen behandeln, von der Lizenzvergabe über die Festlegung von Standards bis zur Teilnahme an staatlichen Ausschreibungen". Dann sagte Li noch einen Satz: Sie würden im Rahmen der Initiative "Made in China 2025" die gleichen Vorzugsbedingungen genießen können wie Chinas Unternehmen.

"China wird sich öffnen wie niemals zuvor"

Parteichef Xi verstärkte tags darauf die Rede des Premiers. Die Agentur Xinhua überschrieb ihre Meldung mit dem ungewöhnlichen Satz: "China wird sich öffnen wie niemals zuvor." Sie zitierte Xi mit den Worten, dass das Land "an allen Fronten" seine Türen zur Zusammenarbeit mit Ausländern aufsperren wolle.

China will die Kritik unterlaufen. Denn eine dieser Fronten heißt "China 2025". Hinter der Abkürzung versteckt sich der Masterplan für ein Zukunftsprogramm zur industriellen Modernisierung des Landes, das Premier Li im März 2015 erstmals öffentlich machte. Die neue Industriepolitik wurde in Deutschland anfangs bejubelt, weil sie sich das deutsche Konzept zur Digitalisierung der Produktionsprozesse – "Industrie 4.0" – zum Vorbild nimmt. Damit schien einer jahrelangen fruchtbaren industriell-technologischen Zusammenarbeit der Weg offenzustehen.

Inzwischen ist Nüchternheit eingekehrt. Eine Studie des Merics-China-Forschungszentrums in Berlin enthüllte als erste, dass es sich weniger um ein Wirtschaftsprogramm als um eine staatlich angeordnete Aufholpolitik mit klarem Kalkül handelt. Am Ende würden die Auslandsunternehmen vom chinesischen Markt verdrängt. Zuvor hätten sie Chinas Unternehmen freie Bahn zur Eroberung der Auslandsmärkte verschafft. Merics schrieb: "Bis 2025 soll der Anteil chinesischer Hersteller von fortschrittlicher Produktionstechnik und wichtigen Werkstoffen auf dem einheimischen Markt auf 70 Prozent ansteigen." Dahinter stehe eine Industriestrategie, die "Marktführerschaft in Bereichen anstrebt, auf denen heute das Wachstum vieler Industrieländer beruht, Informationstechnologie, computergesteuerte Maschinen, Roboter, energiesparende Fahrzeuge und medizinische Geräte gehören ebenso dazu wie Hightechausrüstung für Raumfahrt, See- und Schienenverkehr."

Fünf-Punkte-Strategie

Es geht wieder einmal um die alte Frage, was Chinas Wirtschaft bestimmt, der Plan oder der Markt. Zwei Jahre nach Bekanntwerden der Industriepolitik "China 2025" identifiziert auch die EU-Kammer in Peking laut Kammerchef Jörg Wuttke eine "Fünf-Punkte-Strategie des Staates, um Einfluss auf das Marktgeschehen zu nehmen".

Subventionen gehörten dazu, die schon bei der Förderung der Windkraft- und Solartechnologie zu gigantischen Überkapazitäten geführt haben. Außerdem wurden staatliche Investitionsfonds gegründet, die China helfen sollen, Hightechunternehmen im Ausland aufzukaufen, die das Land selbst nicht schnell genug aufbauen kann. Unfaire Ausschreibungen im Inland drängen zudem Auslandsunternehmen aus dem chinesischen Markt. Auch der Joint-Venture-Zwang und der für manches Auslandsunternehmen erzwungene Tausch von Marktanteilen für Technologietransfer gehören zu den Methoden. Mit Befremden beobachtet die EU-Kammer die neue Politik von Zusammenschlüssen chinesischer Staatskonzerne zu übermächtigen Wirtschaftseinheiten.

Marktanteile im Ausland

Für all das gibt es einen übergeordneten Zweck. Chinas Unternehmen sollen sich bei den Zukunftsindustrien nicht nur im Inland beherrschende Marktanteile verschaffen, sondern später auch im Ausland. Kosten, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit spielen keine Rolle. Eine solche Politik wirke sich auf die Marktkräfte im In- wie im Ausland verzerrend aus, sagt Wuttke. Am Ende führe sie zudem zu einer neuen Welle an Überkapazitäten, diesmal im Bereich der Hightechprodukte. Bei der Herstellung von Industrierobotern lasse sich das schon erkennen.

Die EU-Kammer stellte am Dienstag den 64-seitigen Bericht "China Manufacturing 2025" vor, in dem sie Chinas viele Griffe in den "alten Werkzeugkasten" der direktiven Wirtschaft nachweist und die Führung des Landes zur Rückkehr zu marktwirtschaftlichem Wettbewerb auffordert.

Auch der deutsche Botschafter in Peking, Michael Clauß, äußerte sich auf der Webseite der Botschaft. Für Deutschland ist China im vergangenen Jahr mit 170 Milliarden Euro Volumen zum größten Handelspartner geworden. Deutschland möchte auch der "Schlüsselpartner" bei der Modernisierung Chinas bleiben. Doch die Industrie sei über "China 2025" besorgt. Eine solche Industriepolitik "sieht mehr nach einer Strategie der Verdrängung als der Partnerschaft aus". (Johnny Erling aus Peking, 8.3.2017)