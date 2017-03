Nintendo Switch: Rekordstart in Europa

Bisher bestverkaufte Nintendo-Konsole zu einem Marktstart – konkrete Zahlen nicht genannt

Nach einem erfolgreichen Marktstart in Japan und Amerika erfreute sich Nintendos neue Konsole Switch auch in hiesigen Breitengraden einer ersten starken Verkaufswoche.

"Nintendo Switch hat sich am Launch-Wochenende sowohl europaweit als auch in Deutschland besser verkauft hat als jede andere Nintendo-Konsole im Zuge ihres Marktstarts", heißt es in einer Aussendung des japanischen Herstellers.

Verbreitung entscheidend

Konkrete Zahlen nannte man bisher allerdings noch nicht. Diese dürften dann im Zuge des nächsten Quartalsberichts folgen.

Wichtig sind die Verkaufszahlen letztendlich nicht nur für die Wirtschaftlichkeit der Konsole, sondern auch für die Softwarehersteller. Unter der Wii U hatte Nintendo aufgrund der niedrigen Verbreitung Probleme, Dritthersteller für seine Plattform zu gewinnen. Sollte die Switch auf bedeutend größeren Anklang stoßen, könnte sich dies ändern. (zw, 8.3.2017)