Polizistin in Graz von Betrunkenem angefahren und schwer verletzt

Beamte wollten Mann aus Graz-Umgebung stoppen – Fahrerflüchtiger nach etlichen Kilometern festgenommen

Graz – Ein 24-jähriger Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Mittwoch in Graz eine Polizistin angefahren und schwer verletzt. Zuvor schon war der Betrunkene mit hoher Geschwindigkeit durch die Wiener Straße stadteinwärts gefahren. Mehrere Streifen hatten ihn vergeblich zu stoppen versucht. Der Mann wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Gegen 0.35 Uhr fuhr der Steirer aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Pkw aus Norden kommend mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Eine Polizeistreife versuchte ihn anzuhalten. Der Fahrer missachtete aber die Anhaltezeichen und raste bei Rot über eine Kreuzung. Mehrere Streifen beteiligten sich an der Fahndung, während der Mann im Bereich des Lendplatzes umgedreht haben dürfte und über die Wiener Straße viel zu schnell wieder stadtauswärts fuhr.

Polizistin notoperiert

Eine Streife stellte ihren Wagen an der Kreuzung Exerzierplatzstraße und Wiener Straße mit eingeschaltetem Blaulicht quer, die Beamten stiegen aus dem Auto. Der Flüchtende verriss sein Fahrzeug nach links, um am Streifenwagen vorbeizufahren. Dabei erfasste er die 41-jährige Polizistin, worauf diese mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde und auf der Gegenfahrbahn aufschlug. Der Steirer wurde zwar kurz langsamer, setzte dann aber seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Norden fort. Eine weitere Polizeistreife konnte den 24-Jährigen schließlich im Bereich Kleinstübing – rund zehn Kilometer vom Unfallort entfernt – stoppen und festnehmen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, die Staatsanwaltschaft Graz ordnete auch eine Blut- und Harnuntersuchung an.

Die schwerverletzte Polizistin wurde vom Notarzt und dem Roten Kreuz erstversorgt, ins LKH Graz eingeliefert und dort notoperiert. Laut ersten Erhebungen hat der 24-Jährige im Moment keinen Führerschein – dieser wurde ihm kürzlich abgenommen.

Die Polizei rief am Mittwoch Zeugen auf, sich zu melden: Gegen 0.50 Uhr hätten sich einige unbeteiligte Fahrzeuglenker auf der Grabenstraße in Richtung Kalvarienbergbrücke befunden. Diese dürften den mit einem silbernen 1-er BMW Flüchtenden wahrgenommen haben. Die Lenker sowie weitere eventuelle Zeugen werden nun gebeten, ihre Beobachtungen telefonisch dem Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133 60 3333 mitzuteilen. (APA, 8.3.2017)