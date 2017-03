Thiem startet in Indian Wells gegen Chardy oder Qualifikanten

Niederösterreicher beim Masters-1000-Tennisturnier als Nummer acht gesetzt

Indian Wells (Kalifornien) – Der Niederösterreicher Dominic Thiem trifft beim Masters-1000-Tennisturnier in Indian Wells nach einem Freilos in Runde zwei auf den Franzosen Jeremy Chardy oder einen Qualifikanten. Die letzte Qualifikationsrunde stand in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) auf dem Programm. Thiem wird am Wochenende im Einsatz sein. Gegen den 30-jährigen Chardy hat der als Nummer acht gesetzte Thiem noch nie gespielt. (APA, 8.3.2017)